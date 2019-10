El drama de los vecinos de Las Heras sin agua: "Ni estamos cocinando"

Vecinos de diferentes barrios de Las Heras viven una complicada situación desde hace seis días, ya que el jueves se fue el agua y todavía no vuelve al menos en diez localidades.

"El jueves comencé a notar la falta de agua", contó a MDZ Graciela, una vecina de la calle Los Tilos, del barrio Jardín de Los Andes. "El viernes llamé por primera vez y me dijeron que era un problema de la planta Alto Godoy y que a la noche quedaba solucionado", agregó.

Pero ese día no volvió el servicio, como comprobó el domingo. De todas maneras, esperó un día más para realizar un nuevo reclamo: "El lunes volví a llamar, les pregunté si nos estaban tomando el pelo y les pedí un número de denuncia. La persona que me atendió me dio un sólo número de denuncia para todo el barrio y me aseguró que a las 22 de ayer iba a haber agua".

https://www.clarin.com/economia/economia/pagar-deuda-subsidios-gobierno-amplia-686-000-millones-presupuesto_0_GftBhaZj.html

A pesar de las promesas, el agua no volvió. "A las 22 no había servicio. Esperé hasta las 0, pero no pasó nada. A las 3 de la mañana me levanté para ver si por lo menos ponía el lavarropas, pero no había agua", relató Graciela, quien contó que en ese momento había "un hilito" saliendo de la canilla.

Esta mañana se acercó a Aysam para que le tomaran la denuncia, y en ese lugar le aseguraron que al regresar a su vivienda ya debería tener el servicio restablecido. "El problema es que acá no hicieron infraestructura", consideró. De hecho, contó indignada que en Aysam le sugirieron que sería "una buena inversión" hacer una cisterna y poner una bomba que lleve agua al tanque, "porque el problema va a ir progresando".

Graciela junto a su vecina. Ambas dieron detalles de cómo es vivir una semana sin agua. Foto: Pachy Reynoso/mdz

Graciela dio detalles de las peripecias que tienen que pasar en su vida diaria. "A la ropa la llevé a un lavadero, que me insumió mil pesos", comenzó. "Comidas, compro ensaladas hechas. No estamos cocinando, porque si no con qué lavamos", agregó.

La higiene es otro problema: "A las 3 de la mañana, que había un poco de agua, guardé para los baños en baldes. Para bañarnos es 'tipo campo', calentamos el agua, nos enjabonamos y nos enjuagamos".

Graciela adelantó que participará de la marcha que se está convocando para este martes. La movilización será a partir de las 20.30 en la rotonda de Regalado Olguín y Boulogne Sur Mer, frente al hipermercado que funciona en las adyacencias.

Los vecinos reclamarán mañana. foto:Pachy Reynoso/mdz

De todas maneras, ella y otros miles de vecinos esperan los anuncios que se espera que lleguen desde Aysam hoy.