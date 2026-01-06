Vacaciones de verano: cuál es la billetera virtual que más usan los argentinos para ahorrar

Miles de argentinos eligieron Brasil como destino para sus vacaciones de verano y, junto con el aumento del turismo, se consolidó una tendencia clara entre los viajeros: el uso de una nueva billetera virtual como principal medio de pago para los gastos diarios.

Se trata de Pix. La herramienta digital ganó terreno porque según los usuarios funciona con rapidez , comodidad y, sobre todo, por el ahorro que representa frente a otros métodos tradicionales.

"Pix es un sistema de pagos electrónicos desarrollado por el Banco Central de Brasil que permite realizar transferencias inmediatas desde el celular, sin necesidad de utilizar efectivo ni tarjetas físicas. En los principales centros turísticos, restaurantes, hoteles y comercios aceptan este medio de pago, lo que facilita su uso para visitantes extranjeros", definen oficialmente a la billetera virtual.

Uno de los principales motivos por los que los argentinos optan por Pix es el aspecto económico. Al pagar con este sistema, los turistas pueden evitar los recargos e impuestos asociados al uso de tarjetas de crédito o débito emitidas en Argentina, lo que se traduce en un tipo de cambio más conveniente y un gasto final menor.

De acuerdo con relevamientos del sector turístico y financiero, más de la mitad de los argentinos que viajan a Brasil utilizan Pix para la mayoría de sus consumos, y muchos de ellos planean cubrir gran parte de sus gastos con esta modalidad durante su estadía.

Los pagos se realizan escaneando un código QR o ingresando una clave desde aplicaciones habilitadas, lo que reduce la necesidad de manejar grandes sumas de dinero en efectivo y minimiza riesgos de robos o pérdidas.

Cada vez más billeteras digitales utilizadas en Argentina incorporaron esta función, permitiendo a los usuarios pagar directamente en reales desde el celular, con acreditación inmediata y control del gasto en tiempo real.

El crecimiento del uso de este tipo de billeteras entre turistas argentinos refleja una adaptación a las nuevas herramientas financieras y una búsqueda constante de alternativas para cuidar el presupuesto en un contexto económico desafiante. Con una infraestructura ampliamente extendida en Brasil y una aceptación casi total en comercios, el sistema se posiciona como una opción clave para quienes buscan vacacionar sin sobresaltos financieros.