Vacaciones: qué hay que revisar antes de hacer un viaje largo en auto

Se acercan las vacaciones y para garantizar un viaje placentero es recomendable hacer una revisión general al auto . Si bien esto significa un gasto adicional al presupuesto, a la hora de salir en familia, esta revisión representa seguridad y tranquilidad. Hay al menos cuatro puntos esenciales a revisar: neumáticos, líquidos, frenos y dirección.

Sumado a esto, el mecánico Claudio Bustos, sugirió: “Es importante escanear todos los módulos que el vehículo disponga para corroborar que los sistemas eléctricos estén funcionando correctamente”. También, indicó que es conveniente chequear el sistema de luces: altas, bajas, balizas, exposición y luces de giro.

En primer lugar, es necesario revisar el estado de los neumáticos. Por un lado, el desgaste del dibujo y la presión y por otro, la alineación y balanceo. El desgaste de la rueda puede generar que surjan pinchaduras o que con las altas temperaturas éstas puedan desbandarse y ocasionar accidentes. Asegurarse que las ruedas tengan la presión necesaria para el peso que lleve el vehículo, también es importante.

Siempre hay que chequear las condiciones de los neumáticos antes de salir de vacaciones.

Luego de chequear eso, es fundamental garantizar una alineación adecuada, ya que ésta asegura que los neumáticos no se desgasten asimétricamente. Una rueda mal alineada puede generar un ángulo incorrecto, que resulte un desgaste mayor en un lado de la banda de rodamiento.

En tanto el balanceo, no solo influye en la comodidad de los pasajeros a determinadas velocidades, sino que también afecta al desgaste de las llantas, los amortiguadores, las rótulas y los extremos de dirección. Revisar la alineación y el balanceo en un taller especializado es recomendable antes de emprender cualquier viaje largo.

Cambio de aceite

Otro aspecto importante de controlar son los líquidos, estos son: aceite, líquido refrigerante y líquido de frenos. El aceite del motor debe mantener sus propiedades lubricantes para asegurar que todas las partes móviles internas funcionen sin fricción excesiva. Una forma sencilla de comprobar si el aceite está en un estado óptimo es fijarse en el color, si éste se oscurece completamente, es porque ha perdido estas propiedades y necesita ser reemplazado.

La falta de insumos afecta al trabajo de los talleres mecánicos Foto: Freepik Es fundamental ir a un mecánico calificado. Freepik

El uso del líquido refrigerante es clave para mantener la temperatura del motor dentro de un rango seguro. Si la temperatura supera los 90º, el agua puede llegar a hervir y reventar las mangueras, lo que ocasiona un sobrecalentamiento e incluso, en situaciones graves, la rotura completa del motor. Para evitar que esto suceda, es recomendable usar una combinación de líquido refrigerante con agua destilada.

Además, es primordial fijarse el nivel del líquido de frenos ya que éste es importante en el sistema de frenado. Su importancia radica en que transmite la presión al frenar y tolera altas temperaturas y evitando que el freno falle.

El estado de los frenos

Los frenos, sin dudas son otra de las cosas principales a chequear antes de salir de viaje. Es necesario, revisar el desgaste de las pastillas y discos. En caso de que se noten desgastadas, cambiar las pastillas podría ser la solución siempre y cuando los discos no estén muy desgastados, ya que en ese caso, también sería necesario rectificarlos.

Revisión completa del tren delantero

Dirección y amortiguación, el último de los aspectos a controlar. Es imprescindible para garantizar la seguridad en el manejo del vehículo que el tren delantero esté en óptimas condiciones. Revisar, rótulas. extremos, caja de dirección y amortiguadores será una garantía para el buen manejo y control del vehículo.

acceso sur trafico transito (4).JPG En el verano miles de personas eligen viajar en auto. ALF PONCE MERCADO / MDZ

Los precios que suben el presupuesto de las vacaciones

Para hacer una revisión a un auto de media gama los precios de mano de obra aproximados son los siguientes, cabe aclarar que varían dependiendo del modelo y marca del vehículo: