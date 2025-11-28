Calendario escolar 2025: cuándo terminan las clases en cada provincia y empiezan las vacaciones

La finalización de las clases rondaría entre el 12 y el 26 de diciembre, según el calendario escolar 2025. Enterate cuándo empezarán las vacaciones de verano.

El ciclo lectivo transita su último trimestre en el país, y las fechas de finalización del año escolar ya fueron confirmadas por cada una de las provincias en el calendario escolar 2025. De esta forma, docentes, directivos y estudiantes ya pueden conocer cuándo será el inicio de las vacaciones de verano, para poder disfrutar del descanso luego de un año de estudio.

Según el calendario oficial, elaborado por el Consejo Federal de Educación y adaptado por cada provincia, las clases finalizarán entre el 12 y el 26 de diciembre, siempre y cuando se hayan cumplido los 190 días de actividad establecidos como mínimo obligatorio.

El calendario escolar continúa el 4 de febrero con reuniones de inspectores y supervisores. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ El calendario escolar 2025 pronto llegará a su fin. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ Cuando terminan las clases provincia por provincia Las fechas confirmadas de la finalización de las clases en las escuelas de cada provincia de acuerdo con el cronograma oficial difundido:

12 de diciembre : Catamarca, Jujuy, Santa Fe.

: Catamarca, Jujuy, Santa Fe. 18 de diciembre : Santa Cruz.

: Santa Cruz. 19 de diciembre : Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Tucumán.

: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Tucumán. 22 de diciembre : Provincia de Buenos Aires, Misiones, Salta.

: Provincia de Buenos Aires, Misiones, Salta. 26 de diciembre: La Pampa. Qué feriados quedan en este ciclo lectivo El diseño del calendario escolar contempla también los feriados nacionales y el receso invernal, con el objetivo de distribuir de manera equilibrada los períodos de cursada y descanso. La planificación busca garantizar que tanto docentes como estudiantes cuenten con el tiempo necesario para cumplir los objetivos pedagógicos y los días de clase pautados a nivel federal.