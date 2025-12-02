Verano en Punta del Este: programación especial y figuras que animan la temporada 2026

La llegada del verano a Punta del Este vuelve a convertir a la ciudad en un polo regional de turismo, contenidos y eventos sociales. Entre el 26 de diciembre y el 9 de enero, playas, paradores y hoteles icónicos recibirán ciclos en vivo, artistas y actividades que amplían la propuesta estival en la costa uruguaya.

La tradicional ciudad balnearia se prepara para un nuevo período de alta demanda turística, con visitantes de toda América Latina que buscan playas, gastronomía, música y experiencias de lifestyle. En este marco, una grilla de contenidos en vivo —con presencia de DirecTV y su señal de streaming— aportará un componente adicional a la intensa agenda esteña.

A lo largo de dos semanas, el estudio instalado en Enjoy Punta del Este funcionará como un punto de encuentro entre presentadores, celebridades y público. La programación se emitirá de lunes a lunes entre las 15.30 y las 20.30, consolidando una franja pensada para quienes siguen la temporada desde la playa o desde sus dispositivos móviles.

El show central estará conducido por Zaira Nara y Joaquín “El Pollo” Álvarez, con transmisión diaria entre las 18 y las 19.45. La presencia de la modelo y presentadora Carolina “Pampita” Ardohain sumará participaciones especiales en diferentes momentos del ciclo, reforzando el atractivo del espacio veraniego.

Otra de las propuestas destacadas será “All Access: la convivencia”, que reunirá al “Tucu” López y a figuras vinculadas a programas de telerrealidad. Emitido de 15:30 a 17:00, el ciclo acompañará la vida social del balneario, incorporando relatos, actividades y anécdotas desde los paradores más concurridos.

Lanzamiento temporada Punta del Este

Deporte y camino al Mundial 2026

El componente deportivo también tendrá un espacio específico. Sergio Goycochea y Sol Rivas conducirán “DSPORTS Verano: camino al mundial”, entre las 17 y las 18. El envío pondrá el foco en la actualidad rumbo al Mundial 2026, ofreciendo análisis, entrevistas y contenidos pensados para audiencias regionales interesadas en la previa futbolística.

El vínculo internacional se ampliará con la participación del conductor brasileño Robson Nunes, quien sumará un segmento orientado a espectadores de Brasil y reforzará el carácter multicultural de la grilla.

Atardeceres, música y estética esteña

El cierre diario llegará con “Golden Hour”, un ciclo dedicado a los atardeceres de Punta del Este, emitido de 19.45 a 20.30. DJ residentes de Enjoy y artistas invitados musicalizarán un momento emblemático de la costa uruguaya, mientras celebridades y creadores de contenido se integran al formato.

La reconocida fiesta Bresh también tendrá presencia a través de integrantes de su staff, quienes aportarán su estética característica y una curaduría musical pensada para los sunsets del balneario. Esta suma de propuestas refuerza la identidad de Punta del Este como un escenario donde conviven música, ocio, turismo y tendencias.

Además de las transmisiones en vivo, la agenda estival de la ciudad continúa con su oferta habitual de playas extensas, gastronomía de autor, eventos culturales, actividades deportivas y una infraestructura que recibe a visitantes de distintos países, convirtiendo la temporada en un termómetro del movimiento turístico en la región.