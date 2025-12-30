Una ruta de montaña fue cortada por las fuertes crecidas tras las lluvias

Las intensas lluvias provocaron una creciente que dejó intransitable la ruta 89. Tras los trabajos de Vialidad provincia lograron despejarla.

Las intensas lluvias que precipitaron en la montaña este martes ocasionaron una serie de complicaciones. La más grave es la búsqueda de dos personas en el Zanjón de los Ciruelos. Sin embargo, la situación también afectó a los caminos de altura por las crecidas que generaron desbordes. Por ejemplo, en la Ruta 89 que fue cortada y luego habilitada.

La zona del corte afectada por la fuerte creciente de agua es la de los tres badenes posteriores al ingreso a Potrerillos, que perjudica la conexión entre la Villa de Potrerillos con las otras villas cordilleranas.

La zona del corte afectada por la fuerte creciente de agua es la de los tres badenes posteriores al ingreso a Potrerillos, que perjudica la conexión entre la Villa de Potrerillos con las otras villas cordilleranas.

Las fuertes crecidas obligaron a cortar la ruta 89 La Dirección Provincial de Vialidad confirmó la noticia y fue la responsable de llevar a cabo los trabajos de despeje y normalización de la calzada. Al cabo de unos minutos lograron retirar el agua y ya se puede circular por la zona.

Se cumplió el pronóstico de tormentas El Servicio Meteorológico Nacional había adelantado una jornada de mucho calor y tormentas para hoy. El pronóstico se cumplió y al mediodía comenzó a llover en Potrerillos y distintas zonas de alta montaña. La crecida llegó a la ciudad cerca de las 15 y el agua que bajó por el zanjón de Los Ciruelos arrastró a dos personas.

Las tareas de Vialidad provincial para despejar la ruta 89 Aunque sobre el Gran Mendoza solo han caído algunas gotas de la gran tormenta que se desarrolla desde el mediodía, los canales y zanjones crecieron exponencialmente a la siesta. Principalmente, el zanjón de Los Ciruelos que arrastró a dos personas -que según la primera información vivían en situación de calle- y estaban durmiendo en los puentes del canal.