Una ruta de montaña fue cortada por las fuertes crecidas tras las lluvias
Las intensas lluvias provocaron una creciente que dejó intransitable la ruta 89. Tras los trabajos de Vialidad provincia lograron despejarla.
Las intensas lluvias que precipitaron en la montaña este martes ocasionaron una serie de complicaciones. La más grave es la búsqueda de dos personas en el Zanjón de los Ciruelos. Sin embargo, la situación también afectó a los caminos de altura por las crecidas que generaron desbordes. Por ejemplo, en la Ruta 89 que fue cortada y luego habilitada.
La zona del corte afectada por la fuerte creciente de agua es la de los tres badenes posteriores al ingreso a Potrerillos, que perjudica la conexión entre la Villa de Potrerillos con las otras villas cordilleranas.
La Dirección Provincial de Vialidad confirmó la noticia y fue la responsable de llevar a cabo los trabajos de despeje y normalización de la calzada. Al cabo de unos minutos lograron retirar el agua y ya se puede circular por la zona.
Se cumplió el pronóstico de tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional había adelantado una jornada de mucho calor y tormentas para hoy. El pronóstico se cumplió y al mediodía comenzó a llover en Potrerillos y distintas zonas de alta montaña. La crecida llegó a la ciudad cerca de las 15 y el agua que bajó por el zanjón de Los Ciruelos arrastró a dos personas.
Aunque sobre el Gran Mendoza solo han caído algunas gotas de la gran tormenta que se desarrolla desde el mediodía, los canales y zanjones crecieron exponencialmente a la siesta. Principalmente, el zanjón de Los Ciruelos que arrastró a dos personas -que según la primera información vivían en situación de calle- y estaban durmiendo en los puentes del canal.
La búsqueda de las personas arrastradas por la corriente
Policías y bomberos iniciaron durante la tarde un amplio operativo para buscar a una mujer y un hombre que fueron arrastrados por la corriente del Zanjón de los Ciruelos, en el límite entre Las Heras y Ciudad de Mendoza. Testigos alertaron sobre la situación y, a raíz de eso, rescatistas intentaban localizar a las víctimas.
Todo comenzó cerca de las 15 cuando varios llamados a la línea de emergencias 911 dieron aviso sobre una mujer que fue vista siendo llevada por el flujo del citado cauce aluvional, cuyas aguas crecieron en las últimas horas por las abundantes lluvias en alta montaña.