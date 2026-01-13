Una reconocida marca recorrió con ventiladores la ciudad de Mar del Plata y se hizo viral

Un camión con ventiladores recorrió Mar del Plata en plena ola de calor y se volvió viral por su original forma de refrescar a vecinos y turistas.

En esta temporada de verano, las altas temperaturas cobran protagonismo a lo largo y ancho del país, sobre todo en la costa argentina. Durante una de las semanas en las que el clima dio tregua, la marca de electrodomésticos Liliana sorprendió en Mar del Plata con el "LiliMóvil": un camión equipado con ventiladores que recorrió la ciudad.

El camión de Liliana que salió a recorrer Mar del Plata El Camión De Liliana Que Salió A Recorrer La Feliz X "Dicen que bajó la temperatura… nosotros sabemos por qué", escribió la empresa en su cuenta de Instagram junto con un video en el que se registraba el recorrido del vehículo.

Rápidamente, las redes estallaron con comentarios y videos sobre la originalidad del camión con ventiladores de alta potencia que refrescó tanto a peatones como turistas que se encontraban disfrutando de un café en la vereda.

"El #LiliMovil salió a recorrer la ciudad y la sensación térmica no tuvo chance. No fue casualidad, fue la potencia en movimiento de nuestros ventiladores AirCyclone", sostuvo la cuenta oficial de la compañía de electrodomésticos.

Liliana camión en Mar del Plata El camión con ventiladores de alta potencia de Liliana que salió a recorrer en Mar del Plata y fue furor en las redes. X En plena ola de calor en la costa bonaerense, un camión equipado con ventiladores demostró ser mucho más que una sorpresa: se convirtió en una postal veraniega difícil de ignorar. A medida que el vehículo avanzaba lanzando aire frío, los celulares no tardaron en salir y los videos empezaron a replicarse en redes sociales, generando una mezcla de risas y aplausos virtuales.