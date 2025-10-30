Una low cost regala un vuelo para quienes compren pasajes de ida y vuelta: los detalles

Una aerolínea low cost que opera en Argentina sacó una gran promoción con un vuelo de regalo. Cómo acceder.

La low cost FlyBondi te regala un vuelo cuando compras otro.

La aerolínea low cost FlyBondi, que opera hace años en Argentina, comunicó que lanzó una promoción imperdible desde este 30 de octubre. Se trata de un vuelo de regalo para los usuarios que la usan para viajar a cualquier destino de Argentina, confiando en el servicio que brinda la empresa.

En concreto, Flybondi comunicó que lanzó su CyberFly con una promoción imperdible: 2 viajes al precio de 1.

La nueva edición de CyberFly y Flybondi consta en el lanzamiento de promoción única: quienes compren un pasaje ida y vuelta a cualquier destino nacional o internacional recibirán de regalo otro ticket ida y vuelta a un destino nacional a elección.

Con esta súper promo, la low cost ofrece dos viajes al precio de uno, disponible desde hoy (30 de octubre de 2025) y hasta el 9 de noviembre inclusive. Una vez que esa fecha se cumpla, no se podrá extender.

La dinámica es muy simple: quienes compren su vuelo desde la web de Flybondi durante este período recibirán un ticket bonificado ida y vuelta para volar a cualquier destino nacional.