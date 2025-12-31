Una low cost lanzó vuelos desde Argentina a un destino soñado en Brasil con descuentos

Jet Smart anunció una nueva ruta directa con vuelos entre Buenos Aires y la ciudad de Natal en Brasil. Los descuentos a tener en cuenta.

Jet Smart, la aerolínea low cost, anunció que ya comenzó a operar vuelos directos entre Buenos Aires-Natal, la capital del estado de Rio Grande do Norte, en el nordeste de Brasil. Se trata de una nueva medida que busca impulsar el turismo entre ambos países de cara a una nueva temporada de verano.

Con siete vuelos semanales, de lunes a domingo, la compañía lanzó una promoción con descuentos de hasta el 25%, con el código 1ERVUELO, vigente hasta el 05/01/2026 10am, para volar desde el 01/03/2026 al 30/06/2026. Los pasajes se pueden adquirir en http://JetSMART.com.

Además, es posible aprovechar el programa de millas AAdvantage® de American Airlines canjeando 10.000 millas + tasas.

El anuncio de más vuelos desde Argentina a Brasil “Estamos muy orgullosos de nuestra evolución sostenida en Argentina: nos hemos consolidado como la línea aérea low cost de mayor crecimiento de Argentina, y el segundo operador aéreo de Argentina con el 25% del mercado doméstico. Solo en 2025 lanzamos 7 nuevas rutas y duplicamos nuestra flota alcanzando 16 aeronaves, iniciando y cerrando el año con vuelos inaugurales: el de Comodoro Rivadavia en enero y esta ruta directa a Natal, la cuarta a Brasil este año”, afirmó Gonzalo Pérez Corral, Country Manager de JetSMART en Argentina.

"Con nuestro modelo ultra low cost brindamos precios bajos, aviones nuevos, puntualidad con una operación moderna y eficiente para conectar a argentinos con la región y, a la vez, contribuir al turismo receptivo. Esta nueva ruta en Brasil, la más larga de la compañía desde Argentina, se suma a las rutas internacionales que ya operamos a Río de Janeiro, Florianópolis y Recife, para la que estamos teniendo una gran aceptación", agregó Federico Petazzi, gerente comercial de JetSMART en Argentina.