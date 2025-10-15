Una inesperada lluvia sorprendió en Buenos Aires y cambió el pronostico: cómo seguirá el tiempo

Una inesperada llovizna irrumpió en la tarde de este miércoles en Buenos Aires, donde el cielo pasó de soleado a gris y el SMN revisó sus previsiones.

La jornada de este miércoles en Buenos Aires comenzó con sol y clima primaveral, pero hacia la tarde un frente húmedo provocó lluvias aisladas en distintos barrios porteños. El cambio de condiciones tomó por sorpresa a vecinos, luego de varios días con temperaturas templadas y donde no había indicios de precipitaciones.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había anticipado una jornada estable, aunque las condiciones cambiaron sobre el final del día. Según el organismo, el ingreso de aire húmedo desde el Río de la Plata generó nubosidad creciente y chaparrones dispersos, con una probabilidad de entre 10% y 40% durante la noche. En zonas como Palermo, Caballito y Belgrano se registraron lloviznas intermitentes desde las 18 horas. Se estima que durante la noche continúen las lluvias aisladas.

La sorpresiva lluvia obligó a muchos a modificar planes al aire libre. Las redes sociales reflejaron el desconcierto: usuarios compartieron fotos del cielo cubierto y comentaron el cambio repentino tras varios días con máximas cercanas a los 25 °C y condiciones típicas de la primavera porteña.

Qué esperar para los próximos días en Buenos Aires De acuerdo con el pronóstico extendido del SMN, el jueves se perfila como el día más cálido de la semana. La temperatura mínima rondará los 17 °C y la máxima podría alcanzar los 27 °C, con cielo entre parcialmente y mayormente nublado. No se prevén nuevas lluvias, por lo que será una buena jornada para actividades al aire libre.