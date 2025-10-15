Día de la Madre: supermercados lanzaron descuentos con liquidación en celulares
Los descuentos para el Día de la Madre son clave para poder aprovechar de cara a elegir un buen regalo y los supermercados hacen grandes ofertas.
Con motivo del Día de la Madre, varias cadenas de supermercados pusieron en oferta numerosos modelos de teléfonos celulares, con precios que arrancan alrededor de los $150.000 y descuentos que superan el 40 %. Esto puede configurar una inmejorable posibilidad de encontrar buenos regalos a un precio bajo.
Las promociones abarcan marcas populares y modelos de distintas gamas. En muchos casos se ofrecen facilidades de pago en cuotas sin interés, lo que permite acceder a dispositivos más costosos con desembolsos mensuales moderados.
En qué supermercados conseguir descuentos en celulares por el Día de la Madre
Por ejemplo, en supermercados como ChangoMás, Carrefour y Jumbo se observan rebajas de hasta 46 % sobre precios de lista. Algunos celulares que antes costaban cerca de $200.000 o más se ofrecen con descuentos sustanciales, lo que despierta expectativa entre quienes planean renovar su equipo.
Estas liquidaciones responden a una combinación de factores: la cercanía de la fecha comercial, la necesidad de estimular la demanda en un contexto económico difícil, y la competencia entre cadenas para captar clientes con ofertas tentadoras en tecnología.
Además, la posibilidad de financiar las compras en cuotas sin recargo hace que muchos compradores opten por renovar sus dispositivos ahora, aprovechando que los descuentos son relevantes.
Lo que conviene tener en cuenta:
-
Es importante comparar precios entre distintos supermercados, ya que no todos aplican los mismos descuentos para los mismos modelos.
Antes de decidir cuáles ofertas son realmente convenientes, conviene verificar las condiciones de financiación, los intereses ocultos (si los hubiera) y la garantía del producto.
Dado que los descuentos pueden variar según sucursal o modalidad de pago, conviene consultar previamente la disponibilidad y las modalidades de compra (presencial o por e-commerce).
Con estas propuestas, las grandes cadenas buscan impulsar las ventas y atraer público en una de las fechas de mayor consumo del año.