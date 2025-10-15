Preocupación en Jujuy: hay siete incendios forestales activos y ya arrasaron más de 1.200 hectáreas

El fuego sigue avanzando en el Ramal de Jujuy con siete incendios, tres de ellos de gran magnitud, que incluyen el Parque Nacional Calilegua.

Las altas temperaturas y la sequedad extrema del ambiente generan un escenario de alto riesgo para nuevos focos de incendios.

En lo que va del mes de octubre se registraron 37 incendios en la provincia de Jujuy, de los cuales 26 ya fueron extinguidos.

La provincia de Jujuy atraviesa una crítica situación ambiental: siete incendios forestales permanecen activos en distintos puntos del Ramal, y tres de ellos alcanzaron una magnitud alarmante, afectando ya más de 1.200 hectáreas de bosque nativo, pastizales y zonas de cultivo.

El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático confirmó que los equipos de emergencia trabajan intensamente junto a brigadistas del Sistema Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) y del Parque Nacional Calilegua, desplegando recursos terrestres y aéreos para frenar el avance de las llamas.

incendios en jujuy2 Según se informó desde la secretaria de Biodiversidad y Desarrollo Sustentable, los incendios forestales se están combatiendo coordinando acciones con las autoridades nacionales, sumándose en las últimas horas un helicóptero y dos aviones hidrantes al operativo.

Según el relevamiento oficial, los tres focos más intensos se localizan en Vinalito (departamento Santa Bárbara), donde se consumieron más de 90 hectáreas; y en Caimancito, departamento Ledesma, donde otros dos incendios ya dañaron más de 770 hectáreas. Allí actúan brigadistas de Yuto, Humahuaca, San Pedro y Palma Sola, junto a personal del SAME y de Seguridad Vial.

incendios en jujuy3 Numerosos incendios en lo que va de octubre A lo largo del mes de octubre, ya se registraron 37 incendios forestales en la provincia, de los cuales 26 fueron extinguidos, aunque la amenaza persiste debido a las altas temperaturas, la baja humedad y la extrema sequedad del ambiente, condiciones que facilitan la propagación del fuego.