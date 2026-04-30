Una científica mendocina investiga un virus que afecta la producción animal

La investigación argentino-chilena se centra en virus que causan diferentes infecciones y afectan la producción de alimentos de origen animal.

Laura Delgui, doctora en Biología molecular e investigadora del Conicet Mendoza, integra el equipo que realiza una investigación internacional con el objetivo de comprender la réplica de cierto virus de ARN que afectan la producción de diferentes alimentos de origen animal.

Del estudio también participan el biofísico Simón Poblete, investigador asociado del Centro Basal Ciencia & Vida y docente de la Universidad San Sebastián en Chile, y la viróloga Andrea Rivas, docente de la Facultad de Ciencias de la misma casa de estudios.

Delgui se desempeña como directora del Laboratorio de Interacción de Agentes Virales con Membranas Celulares del Instituto de Histología y Embriología de Mendoza, perteneciente al Conicet.

En que se centra la investigación del virus El trabajo se centra en el virus como agente causal de la necrosis pancreática infecciosa, la cual afecta a salmones; y en el virus de la enfermedad de Gumboro, el cual ataca a las aves de corral.

Ambas infecciones suelen generar una importante cantidad de pérdidas para la producción de alimentos de origen animal. El objetivo de los estudios es que los resultados contribuyan en un futuro a generar vacunas o tratamientos para distintas enfermedades.