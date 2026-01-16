Presenta:

Sociedad

|

camioneta

Una camioneta se prendió fuego en Las Heras

Esta tarde una camioneta se prendió fuego en Las Heras y estuvieron trabajando los bomberos. Ocurrió en Notti y Cicchitti.

MDZ Sociedad

Una camioneta se incendió en Las Heras.&nbsp;

Una camioneta se incendió en Las Heras. 

Gentileza

Un incendio y el sonido de las sirenas irrumpió esta tarde en la tranquila siesta de Las Heras. Según el testimonio de algunos transeúntes y lectores de MDZ, una camioneta se prendió fuego y tuvieron que trabajar los bomberos para aplacar las llamas.

Se prendió fuego una camioneta en Las Heras

Se prendió fuego una camioneta en Las Heras

Una camioneta se prendió fuego

Según las imágenes, se trata de una camioneta estilo utilitario y las llamas se ven salir desde el motor. El vehículo está estacionado a la orilla de la calle y algunos curiosos se acercan a ver mientras esperan la llegada de los bomberos.

Te Podría Interesar

En otro de los videos, se ve como avanzan a toda velocidad los bomberos hasta el lugar. Por el momento, no se conoce que haya personas heridas.

Los bomberos trabajando

Los bomberos trabajando.

Archivado en

Notas Relacionadas