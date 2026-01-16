Esta tarde una camioneta se prendió fuego en Las Heras y estuvieron trabajando los bomberos. Ocurrió en Notti y Cicchitti.

Un incendio y el sonido de las sirenas irrumpió esta tarde en la tranquila siesta de Las Heras. Según el testimonio de algunos transeúntes y lectores de MDZ, una camioneta se prendió fuego y tuvieron que trabajar los bomberos para aplacar las llamas.

Según las imágenes, se trata de una camioneta estilo utilitario y las llamas se ven salir desde el motor. El vehículo está estacionado a la orilla de la calle y algunos curiosos se acercan a ver mientras esperan la llegada de los bomberos.

En otro de los videos, se ve como avanzan a toda velocidad los bomberos hasta el lugar. Por el momento, no se conoce que haya personas heridas.