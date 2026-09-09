Un supuesto pato guía sorprendió a todos en las calles de Luján de Cuyo

Una particular escena llamó la atención de quienes circulaban por las calles de Luján de Cuyo y rápidamente comenzó a aparecer en redes sociales. Un hombre fue registrado mientras caminaba por una esquina acompañado por un ave que llevaba junto a él con una correa.

El momento quedó registrado en un video publicado por la cuenta de TikTok Bohemios del Sur Viajeros ARG ( @bohemiosdelsur0 ). En las imágenes se observa al hombre llegar a una esquina con un bastón negro y blanco, mientras el animal avanza a su lado.

La publicación generó sorpresa entre los usuarios, principalmente por lo poco habitual de la escena. En el video, quien realiza la grabación se muestra sorprendido y se escucha que describe al animal como un " pato guía".

Según la información que acompaña la publicación, el hombre sería una persona ciega y el ave tendría un rol de compañía y asistencia. Sin embargo, esos datos surgen de la descripción realizada por la cuenta que compartió el video y no pudieron ser confirmados oficialmente.

La propia publicación fue acompañada por una frase que presenta al animal como un supuesto guía. "Si me lo contaban no lo creía", escribió la cuenta, que también destacó el vínculo entre el hombre y el animal y planteó que los animales de asistencia pueden aparecer en formas poco habituales.

La escena habría sido registrada en la esquina de Sarmiento y San Martín, en Luján de Cuyo. A partir de allí, el video comenzó a ganar una importante cantidad de interacciones y llamó la atención de usuarios que se encontraron con las imágenes en TikTok.

¿Pato o ganso?

Otro detalle comenzó a generar debate entre quienes comentaron la publicación. Mientras el texto del video identifica al animal como un pato, varios usuarios sostuvieron que, por sus características, podría tratarse en realidad de un ganso.

La diferencia también quedó reflejada en los comentarios, donde aparecieron distintas referencias al supuesto "ganso guía". Hasta el momento, tampoco se cuenta con información que permita confirmar si el ave está efectivamente entrenada como animal de asistencia o cuál sería exactamente su función junto al hombre.