Atención artistas: últimas horas para participar de un concurso con premios de hasta $3 millones

Los artistas y grupos de todo el país tienen tiempo hasta este jueves 10 de septiembre, para participar del Concurso de Puesta en Escena de Obras de Teatro y Danza 2026 del Fondo Nacional de las Artes (FNA) . La convocatoria reparte $16.500.000 en premios y contempla propuestas de distintas disciplinas.

La convocatoria está dirigida a grupos, compañías, colectivos y creadores de todo el país. El concurso tiene dos categorías: Teatro y Danza, con premios independientes para cada una.

El concurso está destinado a artistas de danza y teatro.

En Teatro se pueden presentar obras de texto, de objetos, físico y comunitario, además de propuestas de circo, clown y títeres. En la categoría Danza se aceptan trabajos de danza clásica, neoclásica y contemporánea concebidos como puestas escénicas.

Las obras deben estar terminadas al momento de la inscripción. Pueden haber sido estrenadas desde enero de 2026 o todavía no haberse presentado. El reglamento establece que no se aceptan obras unipersonales.

El FNA distribuirá un total de $16.500.000 entre los ganadores de las dos categorías.

En Teatro y Danza se entregarán:

Primer premio: $3.000.000.

Segundo premio: $2.000.000.

Tercer premio: $1.000.000.

Tres menciones especiales: $750.000 cada una.

Además, el jurado podrá otorgar menciones honoríficas, aunque estas no contemplan un premio económico.

Qué hay que presentar para inscribirse

Los interesados deben presentar la sinopsis y el texto o estructura dramática de la obra, junto con una descripción de la propuesta estética y de la puesta en escena.

También hay que incluir información sobre la escenografía, iluminación, vestuario y maquillaje. La propuesta debe estar acompañada por bocetos, fotografías u otras imágenes que permitan conocer el proyecto.

Otro requisito es presentar un video de hasta cinco minutos. El material tiene que mostrar la puesta en escena y, en el caso de las obras de danza, permitir apreciar el trabajo de movimiento.

La inscripción también requiere un contrato o carta de intención con el teatro o sala donde la obra se estrene o presente durante 2026. Además, se debe contar con la autorización de representación del autor o de Argentores.

Hasta cuándo y dónde inscribirse

Los interesados tienen tiempo hasta el jueves 10 de septiembre para completar la presentación ante el Fondo Nacional de las Artes.

La inscripción se realiza exclusivamente a través de la Plataforma Digital del FNA. Los resultados se publicarán en el sitio web del organismo y en sus redes sociales.

Antes de enviar la propuesta, es importante revisar el reglamento completo, las preguntas frecuentes y todos los requisitos establecidos para cada categoría en la página oficial del Fondo Nacional de las Artes.