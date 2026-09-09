Chinche del arce: cuándo entró a Mendoza, riesgos y qué productos usar para combatirla

La chinche del arce se convirtió desde hace algunas temporadas en un dolor de cabeza para los vecinos de Mendoza. Muchas veces se confunde con la vinchuca y genera temor porque, buscando calor y comida, invaden árboles, techos y casas. Qué dicen los especialistas y qué métodos se pueden utilizar para controlarla.

El nombre científico de la chinche del arce es Boisea trivitatta y en Mendoza fue registrada por primera vez en 2023. Los ejemplares adultos son negros, de tono opaco, con líneas rojizas o anaranjadas que cruzan el cuerpo. Miden en promedio 1,3 centímetros. Las ninfas, es decir, las formas inmaduras, son rojas y rondan 1 centímetro. Los huevos, en tanto, son pequeños y de color marrón oscuro.

La chinche del arce comienza a reactivarse hacia fines de agosto y el Iscamen recomienda realizar controles focalizados en los momentos adecuados.

A diferencia de otras chinches, esta especie no despide mal olor ni libera secreciones molestas. Sin embargo, su sola presencia masiva alcanza para generar rechazo o preocupación en quienes la encuentran dentro o alrededor de sus casas.

La presencia de la chinche del arce es identificada por algunos vecinos como una plaga invasiva, sin embargo, los especialistas aseguraron que este concepto es erróneo. “No es considerado una plaga ni del arbolado ni de las personas”, indicaron desde el INTA cuando se analizaron los primeros ejemplares.

“No consume sangre, no es hematófaga, por lo tanto sería muy extraño que pique. Su aparato bucal no está preparado para esto, a diferencia de una vinchuca que se alimenta de sangre, donde es más grueso y rígido permitiendo perforar la piel”, añadió.

A pesar de su aspecto y de su parecido con la vinchuca, la chinche del arce no es considerada un vector de enfermedades ni una plaga agrícola de importancia. Tampoco representa un riesgo para las personas o las mascotas, aunque puede provocar una pequeña picadura si se la manipula directamente.

El principal problema aparece cuando se concentra en grandes cantidades. Los ejemplares pueden ingresar en las casas, agruparse en ventanas, paredes y techos o liberar secreciones capaces de manchar telas y superficies cuando son aplastados. Por este motivo, su presencia masiva puede generar malestar y molestias entre los vecinos.

Chinche del arce INTA

¿Conviene fumigar?

Desde el INTA insitieron en no fumigar: “Un tratamiento químico puede hacer desequilibrios de plagas. Podemos afectar a encéfalos benéficos como las vaquitas de San Antonio que nos ayudan en el control de otras plagas. Tenemos que estar tranquilos, la realidad es que es un problema nuevo para todos los mendocinos, pero tenemos que saber que no hace daño. Hoy las alternativas de control son peores que convivir por un momento de incomodidad con la chinche del arce”.

Por su parte, desde la Municipalidad de Godoy Cruz lanzaron algunas recomendaciones para evitar el ingreso de la chinche del arce a las viviendas:

Colocar telas mosquiteras en puertas y ventanas.

Sellar orificios, grietas y aberturas.

Mantener limpios y ordenados patios y jardines.

Evitar la acumulación de hojas y restos vegetales.

Mantener las hojas siempre embolsadas y en recipientes cerrados.

Limpiar los frutos provenientes de arces y fresnos y embolsarlos correctamente.

Métodos caseros para combatir a la chinche del arce

Es importante resaltar que, si ingresan al hogar, se recomienda priorizar métodos como el barrido o aspirado. También pueden utilizarse soluciones sencillas con elementos disponibles en casa. Una alternativa es preparar una solución de agua y jabón en pan, utilizando aproximadamente 50 gramos de jabón disuelto. Otra opción consiste en mezclar partes iguales de agua y vinagre.

De hecho, el objetivo es reducir su presencia sin recurrir innecesariamente a productos químicos. Además, los especialistas no aconsejan el uso de insecticidas, ya que pueden generar efectos negativos para las personas y el ambiente. Además, su utilización puede afectar un eventual control biológico de la especie.

En caso de ser necesario un tratamiento químico, solo deben utilizarse productos autorizados para línea jardín, siguiendo las indicaciones correspondientes.