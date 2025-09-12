El sábado 13 de septiembre se presenta en Buenos Aires con nubosidad variable, mientras el norte tendrá tormentas y el sur lluvias y nevadas.

¿Un sábado cambiante en Buenos Aires? Así estará el tiempo el 13 de septiembre. Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ

El próximo sábado 13 de septiembre mostrará un panorama climático variado en todo el país. Según el pronóstico, Buenos Aires tendrá una jornada con nubosidad variable, sin señales de tormentas fuertes, aunque con un clima que alternará momentos de sol y de cielo cubierto.

En el centro del país se observa un escenario inestable. Algunas provincias como Córdoba y zonas del Litoral aparecen con nubes y precipitaciones aisladas, mientras que en el norte argentino el panorama es más adverso, con tormentas eléctricas que marcarán la jornada en provincias como Salta, Tucumán y Santiago del Estero.

En contraste, la región patagónica mostrará condiciones más duras. El mapa marca lluvias en Santa Cruz y Tierra del Fuego, con presencia de nevadas en el extremo sur, lo que complica aún más las condiciones en esa parte del territorio nacional.

De esta manera, el sábado será cambiante: Buenos Aires y la zona central tendrán un clima moderado pero gris; el norte enfrentará tormentas y el sur se cubrirá de lluvias y nieve. Será, sin dudas, un día de contrastes a lo largo del país.