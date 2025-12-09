Un restaurante sensorial de Puerto Madero promete un viaje inmersivo en estas fiestas
El restaurante sensorial de Puerto Madero recibirá solo 16 comensales por noche en una experiencia de alta tecnología, narrativa y gastronomía tecnoemocional.
En Puerto Madero, detrás de una fachada discreta, se esconde uno de los espacios más innovadores de la escena gastronómica porteña. El restaurante inmersivo Frenessí confirmó que abrirá sus puertas las noches del 24 y 31 de diciembre con un formato especialmente pensado para quienes buscan despedir el año de una manera distinta, sensorial y completamente disruptiva.
Con cupo limitado a solo 16 comensales por servicio, la propuesta mantiene su sello característico: un menú degustación de nueve pasos maridado, concebido bajo el concepto de cocina tecnoemocional.
Se trata de una experiencia que fusiona gastronomía, investigación sensorial, tecnología 360° y una narrativa que acompaña cada plato con paisajes visuales, aromas diseñados, iluminación dinámica y sonido envolvente.
Gastronomía y tecnología
La sala inmersiva de Frenessí está equipada con Dolby Atmos y un sistema de proyección 360° que permite transformar por completo el ambiente en tiempo real. Durante la cena, el espacio muta entre bosques, mares, desiertos, galaxias y atmósferas futuristas, generando la sensación de viajar por múltiples mundos sin salir de la mesa.
El proyecto reúne a un equipo interdisciplinario conformado por chefs, sommeliers, bartenders, ingenieros, diseñadores y artistas visuales que trabajan de manera conjunta para construir un relato culinario que mezcla arte, técnica y emoción. Durante estas Fiestas, el restaurante ofrecerá su formato habitual, considerado hoy uno de los más innovadores y sofisticados del país.
Nueve pasos y un recorrido sensorial por tierra, mar y espacio
El viaje comienza con una amenidad volcánica y se despliega a través de paisajes como la Patagonia, el bosque, la playa y el fondo del mar. Este es el detalle de la propuesta:
1. AMENIDAD
Piedra volcánica de provolone y aceite de trufa, con chutney de frutas lactofermentadas y duraznos acevichados.
2. PATAGONIA
Ostra fresca con gravlax de truchón patagónico, granita de limón, shuzu, albahaca, frambuesas nitrogenadas y salsa nikiri de maracuyá.
3. BOSQUE
Roulade de conejo sobre semiesfera de parmesano y hongos shitake, con hoja de salvia en tempura, gel de maní y de remolacha.
4. HENDRICKS
Rana cajú sobre cremoso de edamame, crocante de hierbas, gremolata y falso caviar de manzana, pepino y enebro.
5. ESPACIO
Entraña madurada en chimichurri, con papa rusa, geles de arvejas y zanahorias, alioli, puerro al rescoldo, caviar de salsa criolla y espuma de provoleta.
6. FONDO DE MAR
Tataki de atún rojo con boniato en almíbar, pickle de ananá, geles de maíz y camarón, coronado con aire de limón.
7. PLAYA
Langostino a la plancha con aceite de ciboulette, leche de pantera, arena comestible, crocante de coco y semillas, espuma de coco y miel.
8. ROSADO
Crema catalana de frutillas bruleé con garrapiñada de maní y frutillas osmotizadas.
9. ALICIA
Mini gateaux de café y crema con corazón de ganache de Bailey’s y chocolate blanco; tierra de cacao y romero; bizcocho de pistacho; salsas de frutos rojos y toffee; carta comestible de chocolate blanco y kappa de zanahoria.
Frenessí funciona de martes a sábados a las 21, y domingos a las 20, siempre con reserva previa en Juana Manso 1860, Puerto Madero.