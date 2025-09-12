Guía Michelin: Catena Zapata, entre los 18 mejores restaurantes de viñedos del mundo

Catena Zapata suma hito por restaurante "Wine First", Angélica Cocina Maestra. Ahora fue reconocido por Guía Michelin con estrellas rojas y verdes. Ponderaron su "excelencia culinaria y su compromiso con la sostenibilidad".

El restaurante fue destacado por la Guía Michelin por priorizar el vino en la experiencia gastronómica. En palabras de Laura Catena: “El concepto "Wine First" de nuestro restaurante 'Angélica – Cocina Maestra' significa que el vino es el plato principal y los ingredientes de temporada el maridaje. No al revés”.

El enfoque de "Primero el Vino" puede incluir maridajes que complementen o contrasten algunos aspectos aromáticos o gustativos de los vinos.

El objetivo es maridar los platos con los vinos utilizando ingredientes locales, cosechados principalmente del huerto orgánico de una hectárea que rodea el restaurante.

El huerto está plantado con semillas e ingredientes nativos sin modificar (como papas andinas), frutas mediterráneas, hierbas aromáticas y olivos. Se aprovechan todos los residuos vegetales, se recicla el agua y se compensa la huella de carbono; los platos y fuentes se elaboran con vidrio reciclado, madera y piedras locales.

angelica cocina maestra mendoza

Gastronomía argentina

Catena Zapata ha impuesto lo que llaman "Enfoque Complementario". Esto es: la comida y el vino pueden sentirse como extensiones el uno del otro en cuerpo, acidez, aromas o textura.

Y a modo de ejemplo lo grafican del siguiente modo: un plato principal de mollejas, coliflor, cebolla y boniato se marida con D.V. Catena Blanco Histórico Semillón-Chenin 2023.

También trabajan en el denominado "Enfoque Contrastante". En esta área la comida es diseñada para amplificar, desafiar o realzar ciertas características del vino.

La gastronomía enfrenta dilemas y gustos clásicos: grasa versus acidez, dulce versus salado, suave versus textura. Y también tiene su ejemplo: un plato principal de trucha, hinojo, remolacha y naranja se marida con un Malbec Argentino 2021 de viña vieja, de Catena Zapata.

catena zapata restaurante

Cartas de vinos

Nicolás Catena Zapata, Laura Catena y Alejandro Vigil se reúnen en catas que duran varios días, e incluso meses, para elegir la carta de vinos a la que posteriormente se adapta el menú.

El dúo de chefs al mando, Josefina Diana y Juan Manuel Feijoo, exhibe con audacia su concepto "El vino primero", donde cada aspecto de su cocina gira en torno al vino, y no al revés.

chefs catena zapata

Ambos invitan a los comensales a un recorrido personalizado por la bodega y a una copa de vermut en la sala de destilería antes de sentarlos en una mesa, donde la atención se centra en un menú degustación exclusivo y de inspiración creativa que evoluciona en varias etapas o platos y se centra en todo el ADN de Mendoza”, afirma la Guía Michelin.

Menú Montaña Rusa

Una de las opciones más emblemáticas del menú es la "montaña rusa", en la que se pueden alternar blancos y tintos, y alternar entre platos más grasos y ligeros para complementar los vinos más emblemáticos de esa fábrica de sueños.

Según la Guía Michelin, «Angélica Cocina Maestra, que lleva el nombre de la madre de Nicolás Catena Zapata, representa un retorno moderno a los sabores de Mendoza. El comedor, tan imponente como el resto del edificio, se encuentra dentro de la bodega Catena Zapata en Agrelo (Luján de Cuyo), famosa tanto por la calidad de sus vinos como por su diseño».

El restaurante lleva el nombre de la matriarca de la familia, Angélica Zapata, una devota directora de escuela que creía en la educación como un derecho universal.

Con una ecléctica carta de vinos, cocina de temporada con productos locales y raíces mendocinas, este restaurante rinde homenaje al legado familiar y al terroir argentino.