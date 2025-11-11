Un paro de colectivos en el AMBA afecta a los usuarios de siete líneas de colectivos

El paro, iniciado tras una asamblea en Berazategui, paraliza el servicio de colectivos en el sur del Conurbano y complica a miles de usuarios.

Los choferes de al menos siete líneas de colectivos decidieron llevar a cabo un paro por tiempo indeterminado ante la falta de pago de los sueldos.

La decisión fue tomada a las 18 del lunes tras una asamblea que realizaron los trabajadores en la terminal ubicada en avenida 14 y Camino General Belgrano, en Berazategui y la medida de fuerza afecta a las líneas de la empresa MOQSA: 159, 219, 300, 372, 584, 603 y 619.

La situación se originó el viernes pasado, cuando los choferes llevaron a cabo una retención de tareas reclamando el cobro en tiempo y forma, mientras que durante el fin de semana no hubo circulación de unidades en ninguno de los ramales alcanzados.

En tanto, el domingo por la noche se había comunicado a través de un mensaje en la red social X la vuelta del servicio desde las 00 del lunes, pero al no haber novedades en el pago, los choferes resolvieron continuar con la protesta.