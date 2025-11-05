Un nene de 9 años iba a caballo, pisó un cable pelado y el animal murió: "Dio la vida por mi"

El dolor del nene de 9 años que sobrevivió tras recibir una descarga cuando su caballo murió electrocutado al pisar un charco con un cable pelado.

Matías, un niño de 9 años, sobrevivió de forma casi inexplicable luego de que su caballo muriera electrocutado al pisar un charco con un cable de una conexión eléctrica clandestina.

Lo que pudo ser una tragedia se convirtió en un milagro que conmovió a los vecinos de la ciudad de Alta Gracia, en la provincia de Córdoba. Matías, un nene de 9 años, sobrevivió de forma casi inexplicable luego de que su caballo muriera electrocutado al pisar un charco con un cable pelado de una conexión eléctrica clandestina.

El hecho ocurrió el martes cuando el nene salía a pasear montado sobre su inseparable caballo llamado Chimango, que tenía desde que tenía 3 años de edad. Según contó su padre Lucas, el animal cayó fulminado al instante mientras el niño se salvó gracias a que la montura y el apero actuaron como aislantes. “Le duele la pierna por la caída, pero está vivo de milagro”, explicó el papá de Matías.

La descarga se habría producido por un tendido ilegal que cruzaba la calle, lo que generó enorme indignación entre los vecinos. Lucas denunció que los responsables de esa instalación no solo no pidieron disculpas, sino que los amenazaron. “El hombre que vive ahí trabaja en la Municipalidad. En lugar de acercarse a hablar, vino a agredirme”, relató con impotencia.

Un niño que llora la muerte de su caballo El pequeño, que aún llora la pérdida de su caballo, conmovió a todos al recordar a su amigo con palabras cargadas de emoción: “Estoy triste, pero también feliz porque Chimango fue sincero, dio la vida por mí”. Entre lágrimas, contó que el animal cayó sobre él cuando recibió la descarga. “Me golpeé el codo y el pie. Él se quiso levantar, pero quedó ahí”, recordó.

Chimango había llegado a su vida tres años atrás como un regalo de su abuelo. Desde entonces, se había convertido en su compañero inseparable. “Era un hermano para mí. Siempre andábamos juntos”, dijo el niño ante las cámaras del noticiero de Canal Doce.