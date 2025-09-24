Un nacimiento en un millón: nacieron trigemelas en un hospital de Salta

El Hospital Materno Infantil de Salta fue escenario de un hecho poco frecuente: una mujer dio a luz en un parto múltiple a tres bebés idénticas ( trigemelas ) en una misma cesárea. Se trata de un embarazo monocorial triamnótico , condición que se produce solo una vez cada un millón de gestaciones en el mundo.

Las pequeñas nacieron a las 34 semanas, luego de que los médicos programaran la intervención debido a los riesgos que implicaba compartir la misma placenta. Las recién nacidas permanecen internadas en el área de Neonatología bajo estricta supervisión.

Los nombres de las hermanas son Ainara (1,640 kg), Amira (1,560 kg) y Ámbar (1,780 kg). Según informaron desde el centro de salud, las tres evolucionan favorablemente, mientras que su madre continúa recuperándose tras el parto.

El equipo médico resaltó el trabajo multidisciplinario que acompañó el proceso y remarcó la rareza del caso. “Un nacimiento así ocurre una vez cada millón de embarazos”, explicaron. La familia lanzó además una colecta solidaria con el alias NPACHADO.NX .

Segundo caso de trigemelas

Este es el segundo nacimiento de trigemelas registrado en la provincia en lo que va del 2025. El anterior ocurrió en abril, tras más de ocho años sin casos similares. Además, en lo que va del año ya se contabilizaron 54 partos de gemelos en Salta.

El antecedente más cercano fuera de la provincia se remonta a 2020 en Lomas de Zamora, cuando nacieron Victoria, Julieta y Delfina durante plena pandemia, también por cesárea y con internación preventiva en Neonatología.

Los especialistas recuerdan que embarazos como este multiplican por diez los riesgos de complicaciones, principalmente por el nacimiento prematuro y por el hecho de compartir circulación sanguínea en la placenta.