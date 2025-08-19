Las gemelas siamesas Abby y Brittany Hensen se vuelven virales tras ser vistas con un bebé

Las hermanas siamesas fueron vistas con un recién nacido en Minnesota, lo que generó nuevos rumores sobre su maternidad. Las imágenes virales.

Aunque la identidad del bebé no ha sido confirmada, las imágenes se hicieron virales. Foto: Archivo

Las siamesas Abby y Brittany Hensen se han vuelto virales en redes sociales luego de que el portal TMZ difundiera una imagen de ellas cargando un bebé recién nacido. Los rumores sobre una posible maternidad dieron vuelta al mundo y provocaron opiniones divididas y numerosos comentarios entre los usuarios.

Se trata de las famosas gemelas dicefálicas, que comparten un cuerpo desde la cintura hacia abajo pero cuentan con cabezas separadas. En anteriores ocasiones, ambas habían manifestado su deseo de ser madres. Abby, además, es madrastra de una hija de su marido, fruto de su relación anterior.

Las imágenes virales que generaron especulaciones Abby se casó con Joshua Bowling en 2021 y, desde entonces, varias imágenes y relatos de las hermanas sobre su vida cotidiana se hicieron virales. Estas publicaciones permiten conocer cómo es compartir día a día su vida en pareja y cómo manejan su rutina siendo gemelas siamesas.

Captura de pantalla 2025-08-19 122954 Las hermanas siamesas fueron vistas con un recién nacido. Foto: TMZ En esta ocasión, el 14 de agosto, una cámara las captó en el estacionamiento de Arden Hills, Minnesota, subiendo a un Tesla negro. A pesar de la evidencia visual, ni las hermanas ni Joshua han dado declaraciones ni comentarios al respecto.