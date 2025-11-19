Un informe reveló el verdadero precio del boleto de colectivo sin subsidios

Un informe de AAETA revela una brecha de hasta 33% entre el costo técnico del transporte y el boleto que pagan los usuarios.

Según un informe de AAETA, el boleto de colectivo debería tener un costo real de $1.713,6 sin subsidios.

El último relevamiento de la Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor expone que el costo real de operación por pasajero en el AMBA supera la tarifa de colectivo vigente. Los datos muestran una brecha entre el valor técnico del servicio y el precio que finalmente abonan los usuarios.

El informe, denominado "Índice Bondi - AMBA Septiembre 2025", detalla que el precio real estimado del boleto sería de $1.713,6, mientras que la tarifa mínima vigente desde noviembre de 2025 se ubica en $495,75. La medición compara costos reconocidos, costos reales y montos necesarios para sostener la operación del sistema de colectivos en la región metropolitana.

De acuerdo con esta información, el costo mensual de mantenimiento del sistema alcanzaría $265.779,10 millones según la Secretaría de Transporte. Sin embargo, la proyección de AAETA eleva ese valor a $351.910,05 millones. La diferencia, calculada en -$86.130,94 millones, representa la pérdida que impacta sobre la calidad del servicio, la frecuencia, la seguridad operativa y la renovación de las unidades.

La diferencia entre el costo reconocido del boleto y el real El estudio remarca que la distancia entre el costo reconocido y el costo real con IVA oscila entre 27% y 33%, según la jurisdicción (CABA, Nación o Provincia de Buenos Aires). Esta variación refleja que los esquemas no cubren completamente la estructura operativa, incluso contabilizando la asistencia estatal y la recaudación por boletos.

Además, la media móvil de pasajeros, 227.205.932 usuarios mensuales, dimensiona la magnitud del índice aplicado por AAETA. Con ese volumen, la compensación conjunta entre Estado y boletos vendidos alcanza los $1.092,28 por pasajero, un monto que aún queda por debajo del costo real sin IVA, estimado en $1.550,75.