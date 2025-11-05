Un informe revela que 9 de cada 10 argentinos tienen la cabeza "quemada"

La Argentina no es un país fácil para sobrellevar. Por distintos motivos, se vive en un clima de incertidumbre y eso provoca un agotamiento mental.

Según el estudio Burnout 2025 de Bumeran, la app especializada en empleo en Latinoamérica , el 92% de las personas trabajadoras en Argentina afirma estar ´´quemada´´ o experimentar el síndrome de burnout, que es un agotamiento excesivo o estrés vinculado con el trabajo. Esta cifra muestra un aumento de 1 punto porcentual respecto al 91% reportado en 2024.

En comparación con el resto de la región argentina se posiciona como el país con mayor porcentaje de talentos que reportan experimentar este síndrome. Le sigue Chile con el 89%; Panamá con el 79%; Perú con el 78%; y Ecuador con el 75%.

Este dato se repite por cuarto año consecutivo: en 2024, Argentina ocupaba el primer lugar con el 91%; en 2023, con el 94%; y en 2022 con el 86% de los talentos que expresaban lo mismo.

Aunque en menor medida, los especialistas en Recursos Humanos también perciben la presencia de este síndrome. El 90% de los especialistas en RR.HH. reportan situaciones de agotamiento laboral, una disminución de 1 punto porcentual en comparación con el año anterior.

“Por cuarto año consecutivo Argentina se posiciona como el país con mayor porcentaje de talentos que afirma experimentar el síndrome de burnout. Además, el 77% manifiesta haber experimentado estrés laboral y el 73% se siente desmotivado. Las organizaciones tenemos un gran desafío: consolidar culturas que fomenten el bienestar de las personas trabajadoras, promoviendo acciones centradas en el talento y su desarrollo”, explica Federico Barni, CEO de Bumeran.com en Jobint.

Burnout 2025 es un estudio de Bumeran en el que participaron 2750 personas trabajadoras y especialistas en recursos humanos de Argentina, Chile, Ecuador, Panamá y Perú. La investigación explora cómo experimentan los talentos el síndrome de burnout y qué políticas implementan los especialistas en HR para mitigarlo.

Entre las experiencias negativas más comunes vividas por los talentos durante el último año laboral, el 77% menciona haber sufrido estrés; el 73% se siente desmotivado; el 40% siente agotamiento fuera de lo normal por la carga excesiva de trabajo; el 37% menciona que no logra desconectarse del trabajo, por más de que haya terminado su jornada; y otro 37% se siente más presionado que antes.

Por su parte, el 90% de los talentos dice estar más quemado que el año pasado, frente al 10% que menciona estar menos "quemado".

La tendencia se mantiene: en 2024 el 90% de las personas trabajadoras mencionaba sentirse más quemadas en comparación al año anterior; en 2023 el 90% mencionaba lo mismo; y en 2022 el 87%.

Cuando se les pregunta puntualmente qué es lo que experimentan, el 53% dice sentir una falta de energía o un agotamiento extremo; el 41% menciona negativismo o cinismo hacia su trabajo; y el 22% señala una disminución en su eficacia laboral. Solo un 7% afirma no presentar ninguno de los síntomas de burnout.

Uno de los factores que suele relacionarse con el burnout es la cantidad de horas que trabajan los talentos y si hacen horas extras. En cuanto a si respetan su horario laboral o trabajan fuera de este, el 55% de los talentos asegura no exceder su jornada laboral, mientras que el 45% afirma hacerlo. ¿Cuántas horas suelen trabajar? El 39% suele trabajar entre 45 y 50 horas semanales, el 33% entre 35 y 45 horas, y el 15% supera las 50 horas.

Las personas trabajadoras compartieron las que consideran que son las principales causas que los llevan a sentirse de esta forma. El 24% lo relaciona con el trato de sus superiores; el 21% con la falta de claridad con respecto a su rol; el 18% con la sobrecarga de trabajo; el 12 con la presión de su trabajo; otro 12% con la falta de identificación con los valores de la organización; el 7% con la falta de tiempo para llevar a cabo sus tareas; y el 6% con sentir que no está a la altura de su rol.

A pesar de que el 92% de las personas trabajadoras afirma sentirse “quemada", el 23% no realiza ninguna actividad para sentirse mejor.

Sin embargo, la mayoría, el 77% realiza actividades para prevenir o disminuir el agotamiento. ¿Qué hacen? El 35% hace ejercicios físicos, como ir al gimnasio, y de relajación, como el yoga; el 18% prefiere leer, mirar series y hacer actividades que los desconecten de la rutina; el 10% intenta mantener el contacto con sus seres queridos; el 4% desconecta los dispositivos de trabajo luego del horario laboral; y el 3% mantiene una rutina diaria que lo ayude a disminuir la incertidumbre y que le genere menos estrés. }

El 59% considera cambiar de empleo; el 8% tiene la intención de comenzar actividades que lo ayuden a relajarse; el 4% planea establecer una rutina diferente; el 2% piensa pasar más tiempo con sus seres queridos; el 22% piensa hacer todo lo mencionado anteriormente; y el 5% no piensa hacer nada para mitigar el burnout.

Los datos hablan de una presencia indiscutible del burnout en las organizaciones. Ahora, ¿en qué grado? Los expertos estimaron el porcentaje de talentos que consideran que están sufriendo burnout en sus instituciones: el 55% estima que es entre el 30% y 70% de su equipo lo atraviesa; el 29% considera que afecta entre el 80% y 100% de las personas; y el 16% cree que alcanza al 20% o menos.

Los especialistas en recursos humanos notaron que las personas trabajadoras de su organización padecen burnout porque: el 73% detectó un cansancio y agotamiento constante en sus talentos; el 47% observó desinterés en el trabajo; y el 40% percibió una falta de satisfacción con respecto a los logros laborales.

Respecto a si los talentos se acercan al área de HR para manifestar que están “quemados” o atravesando los síntomas que caracterizan al burnout, el 59% de los especialistas responden que sí, mientras que un 41% asegura que nunca lo hicieron.

Entre los principales síntomas de burnout que identifican en los talentos, se encuentran: el desinterés por el trabajo y la disminución del rendimiento (75%); la pérdida de la motivación y el entusiasmo en el trabajo (69%); y el cansancio crónico y el agotamiento constante (62%).

Una vez que se detecta que un talento sufre de burnout, ¿cómo actúan desde el área de Recursos Humanos? El 72% de los especialistas admite no tomar ninguna acción al respecto, lo que representa un aumento de 4 puntos porcentuales en comparación con 2024, y 16 puntos porcentuales con el 2023. Además, el 88% de los especialistas afirma que en su organización no se implementan estrategias ni medidas para prevenir o reducir el burnout.

En comparación con el 2024, el porcentaje de empresas que sí implementan estrategias de prevención del burnout aumentó 4 puntos porcentuales, lo que significa que en 2025 el 12% de las empresas desarrollan estrategias de prevención.

Entre aquellos que sí actúan, el 21% ofrece apoyo emocional; el 15% promueve un ambiente de trabajo flexible; el 12% menciona que se reasignan tareas y responsabilidades; el 9% implementa programas de bienestar laboral; y otro 7% facilita el acceso a servicios de salud mental.

En aquellas instituciones que sí cuentan con estrategias para reducir o combatir este síndrome, el 63% señala la implementación de programas de incentivos y reconocimiento; el 50% los programas de bienestar emocional y mental; otro 50% la flexibilidad en horarios y modalidades de trabajo; y el 38% el fomento de la comunicación abierta y la retroalimentación.

El 63% de los especialistas en recursos humanos considera clave la flexibilidad en horarios y modalidades de trabajo; el 58% la importancia de programas de incentivos y reconocimiento; el 48% señala el fomento de la comunicación abierta y la retroalimentación; el 43% menciona la promoción del equilibrio entre el trabajo y la vida personal; y otro 43% la supervisión y apoyo continuo de los superiores.

En cuanto al impacto del burnout en la organización, el 78% de los profesionales en HR cree que reduce la calidad del trabajo de la persona afectada; el 63% señala una disminución en el compromiso organizacional; el 55% considera que se pierden talentos; y el 52% menciona un posible crecimiento de conflictos internos entre compañeros de trabajo.