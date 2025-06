El cansancio de ser padres: el fenómeno del burnout parental que crece en silencio

Cuidar, contener, organizar, estar. El burnout parental no se manifiesta solo con cansancio: aparece como un desgaste profundo, físico y mental, que afecta a quienes crían. Muchas madres y padres sienten que ya no pueden más, pero siguen, porque no hay pausa posible cuando se trata de los hijos.

El síndrome fue reconocido por entidades como la Asociación Americana de Psicología y estudios europeos desde 2017. Se diferencia del estrés cotidiano por su profundidad y duración. El agotamiento parental no es una exageración: es el resultado de sostener demasiado durante demasiado tiempo, sin descanso ni ayuda suficiente.

La sobrecarga emocional detrás de la crianza No es falta de amor. El burnout parental aparece cuando se exige estar siempre bien, siempre disponibles, siempre presentes. Pero nadie puede sostener eso sin consecuencias. La carga mental se vuelve invisible, pero agota más que cualquier tarea concreta.

De esta manera podrás combatir la tristeza. Foto: Shutterstock El burnout parental afecta la salud emocional de miles de familias. Shutterstock El mandato de ser padres “ideales” choca con rutinas exigentes, falta de descanso y presión económica. La desconexión, la irritabilidad o el sentimiento de estar “fallando” no son signos de desamor, sino síntomas claros de un agotamiento que se acumula sin que nadie lo note.

Criar sin red en tiempos complejos En muchos hogares, las redes de apoyo se achicaron. Las abuelas trabajan, culpa de una jubilación que no alcanza, las niñeras son inaccesibles y las licencias no son suficientes. Mientras tanto, la exigencia de una crianza presente y emocionalmente disponible sigue intacta. La cuenta no cierra y el cansancio aumenta.