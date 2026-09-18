Un grupo de hombres protagonizó una batalla campal en una terminal de ómnibus y el video se volvió viral
Según trascendió, el conflicto comenzó únicamente entre dos personas, que comenzaron a agredirse físicamente dentro de la estación.
En las últimas horas, un video se volvió viral y desconcertó a mucha gente por su contenido. Se trata de un grupo de hombres que protagonizó una batalla campal en una estación de ómnibus en Córdoba.
Según trascendió, el conflicto comenzó únicamente entre dos personas, que empezaron a agredirse físicamente dentro de la estación.
Mirá el impactante video de la batalla campal en Córdoba
En las imágenes se puede ver cómo uno de los protagonistas de la pelea inicial derriba al otro y empieza a golpearlo en el suelo. "No hay forma de pararlos", dijo la persona que los estaba filmando.
No obstante, se supo que, minutos después, la pelea continuó fuera de la estación de ómnibus y que incluyó a un grupo más grande de personas. Aún no trascendieron los detalles del motivo de la pelea, como tampoco si hubo detenidos.
Las imágenes no solo impactaron a las personas que presenciaron la pelea, sino a quienes luego tuvieron acceso al video en las redes sociales. "Después nos preguntamos por qué tanta violencia en las escuelas. Hemos fallado como adultos referentes de valores", dejaron en comentarios algunas personas.