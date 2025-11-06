Un doble ciclón brasileño llegará a la Argentina: cuándo y a qué zonas afectará

Se viene un doble ciclón gestado en Brasil que impactará en varias zonas de la Argentina . De acuerdo con un informe del Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ), el fenómeno climático provocará lluvias intensas, vientos fuertes y un marcado descenso de temperaturas en gran parte del territorio argentino.

Se trata de un doble ciclón tropical que comenzó a gestarse el último domingo y que tendrá impacto entre jueves y sábado en nuestro país, según informes oficiales de los servicios meteorológicos.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que al menos 14 provincias argentinas estarán afectadas por este sistema. La interacción entre dos centros de baja presión que se están formando en el sur de Brasil generará condiciones de inestabilidad, principalmente a partir del jueves.

Las primeras zonas afectadas serán las provincias del Litoral: Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa. En estas regiones se esperan tormentas y lluvias de intensidad variable, algunas localmente fuertes, a partir del jueves.

El fenómeno también avanzará hacia el centro del país. Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba están en el trayecto del sistema. En la región de Cuyo, las provincias de Mendoza, San Juan, Catamarca y La Rioja también se verán alcanzadas por las precipitaciones . En el norte del país, se incluyen Jujuy y Salta. Además, la provincia de Buenos Aires figura entre las regiones en alerta.

Con el avance del fin de semana, se espera el ingreso de aire más frío desde el sur, lo que provocará un marcado descenso térmico. En la región metropolitana, las temperaturas mínimas rondarán los 7°C este jueves. Para el sábado, se prevé una mínima de 6°C durante la mañana, con máximas cercanas a los 20°C hacia la tarde.

Qué es un doble ciclón

El doble ciclón se caracteriza por su inusual configuración. La formación de dos centros de baja presión en simultáneo, que interactúan entre sí, puede aumentar la intensidad de los vientos y la extensión del área afectada. Estos sistemas son comunes en otras latitudes, pero poco frecuentes en esta época del año en la región sudamericana.