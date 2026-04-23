Un avión de Aerolíneas Argentinas y otro de Latam chocaron en Chile: cómo ocurrió

Dos aviones chocaron ayer por la noche en el aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago, en un incidente que alteró durante varias horas el normal funcionamiento de la principal terminal aérea de Chile. El hecho ocurrió mientras realizaban maniobras en tierra. La Dirección General de Aeronáutica Civil de Chile confirmó que el episodio involucró a "un avión B737 de Aerolíneas Argentinas y un avión A321 LATAM".

De acuerdo con las primeras investigaciones, el avión de Latam que tenía destino a São Paulo impactó con una de sus alas contra la parte trasera del avión de Aerolíneas Argentinas, que se encontraba detenido y en espera para despegar rumbo a Aeroparque. La DGAC precisó que "los pasajeros fueron desembarcados y serán reagendados" y anunció que realizará "la investigación respectiva".

Más tarde, Aerolíneas Argentinas identificó al avión afectado como el del vuelo AR1267 y explicó que el Boeing 737 "recibió un golpe por detrás" por parte de un avión de Latam que era trasladado hacia otra posición. Según la compañía, el impacto provocó daños en la barra estabilizadora, por lo que el avión quedó fuera de servicio, aunque los primeros relevamientos hablaban de daños menores .

La empresa también sostuvo que "en ningún momento estuvo en juego la seguridad de los pasajeros y tripulación", ya que todos fueron desembarcados bajo protocolo. En el mismo comunicado detalló que la mayoría de los pasajeros fue reubicada en el vuelo Sky 5008, con salida hacia Aeroparque a las 00.40, mientras que el resto pasó al vuelo AR1281, que partió de Chile este jueves por la mañana.

El episodio también tuvo eco en el testimonio de uno de los pasajeros del vuelo de Latam a Brasil. Según reprodujo Radio ADN y recogieron medios chilenos, el hombre relató que el avión "chocó con otro" cuando se encontraba en la pista de salida y advirtió que "pudo haber sido más grave" si la maniobra se producía a mayor velocidad. Tras la colisión, el servicio fue suspendido y los pasajeros debieron regresar al terminal.

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El comunicado completo de la DGAC: "Informamos incidente ocurrido en el aeropuerto Arturo Merino Benítez, entre un avión B737 de Aerolíneas Argentinas y un avión A321 LATAM, sin lesionados. La Dirección General de Aeronáutica Civil realizará la investigación respectiva. Los pasajeros fueron desembarcados y serán reagendados".