Un auto explotó y provocó un incendio en una casa de Lanús: una persona resultó herida en estado crítico

El estallido ocurrió durante la madrugada en una vivienda del partido de Lanús. Los vecinos ayudaron a contener las llamas antes de la llegada de bomberos.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la intersección de 1° de Mayo y Molinedo de Lanús.

Este lunes por la madrugada ocurrió una fuerte explosión seguida por incendio en una vivienda de Lanús Oeste. El siniestro dejó importantes daños materiales en la propiedad y un hombre resultó gravemente herido.

El hecho tuvo lugar en una vivienda ubicada en la intersección de las calles 1° de Mayo y Molinedo del partido bonaerense de Lanús. De acuerdo con lo trascendido, el foco ígneo se originó en el garaje de la propiedad, donde un automóvil explotó, y se extendió rápidamente hacia el resto del inmueble.

Por el incendio, se registraron graves daños materiales: el vehículo quedó completamente destruido, al igual que el garaje donde estaba estacionado. El fuego alcanzó tanto la planta baja como el primer piso de la vivienda, cuya fachada quedó cubierta de hollín y mostró daños estructurales visibles. En el interior, la entrada del garaje se encuentra llena de juguetes y otros objetos calcinados.

Mirá cómo quedó la casa en Lanús tras el incendio Auto provocó un incendio en Lanús Como consecuencia del incidente, un hombre resultó gravemente herido. Se trata del cuñado de uno de los residentes, quien sufrió quemaduras en el 90% de su cuerpo y fue trasladado al Hospital Evita, donde permanece internado en estado crítico. El dato fue confirmado por los periodistas de TN, que indicaron, además, que la ambulancia demoró aproximadamente dos horas en llegar al lugar.

En el momento de la explosión se encontraban en el domicilio varias personas. Gerardo, uno de los habitantes de la vivienda afectada, relató a Todo Noticias que escuchó el estallido, salió al balcón y vio a su cuñado envuelto en llamas. Mientras los vecinos asistían al herido, él intentaba evacuar a los niños que estaban en el piso superior. “Quedamos atrapados por media hora, no podíamos respirar y dije que acá no zafaba más”, reveló.