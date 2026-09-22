Turismo deportivo: Buenos Aires prepara un foro internacional con figuras del deporte y la industria

Buenos Aires será sede del Foro Internacional de Turismo Deportivo , un encuentro que reunirá a representantes del turismo, el deporte y la industria de eventos para analizar el crecimiento de los viajes vinculados a las competencias deportivas. La jornada tendrá lugar el martes 29 de septiembre en La Rural , dentro de la 30ª edición de la Feria Internacional de Turismo (FIT).

El foro será organizado por el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, ONU Turismo y la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT). El programa incluirá paneles, disertaciones y espacios de coworking bajo el lema “Turismo deportivo: una fuerza regional y global que transforma destinos”.

Entre los participantes estarán Ion Vilcu, de ONU Turismo; Fabián Turnes, secretario de Deportes de la Ciudad; Daniel Scioli, secretario de Turismo de la Nación; y Andrés Deyá, presidente de FAEVYT. También participarán representantes de grandes eventos, organizaciones y empresas relacionadas con el sector, entre ellas el ATP de Buenos Aires, Amadeus y Meliá Hotels International.

La agenda abordará el diseño y la organización de grandes competencias, su impacto económico, territorial y social, el crecimiento de la demanda de viajes motivados por el deporte, el desarrollo de infraestructura y los nuevos modelos de negocio. El cierre estará a cargo de Luis Scola, CEO de Pallacanestro Varese y exintegrante de la Selección Argentina de básquet, quien hablará sobre su experiencia en la transición del deporte profesional hacia proyectos de gestión y desarrollo.

La realización del Foro se enmarca en una estrategia que busca consolidar a Buenos Aires como destino líder en turismo deportivo, aprovechando la capacidad de la Ciudad para recibir grandes competencias, generar experiencias para los visitantes y utilizar el deporte como herramienta de promoción internacional.

"El turismo deportivo representa una oportunidad estratégica para Buenos Aires porque nos permite atraer nuevos visitantes, dinamizar la económica local y mostrar al mundo todo lo que la Ciudad tiene para ofrecer. Este foro es un espacio clave para compartir experiencias, generar alianzas y reafirmar nuestro posicionamiento como un destino capaz de recibir y desarrollar grandes eventos deportivos", expresó Valentín Díaz Gilligan, presidente del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires.

Todo lo que Buenos Aires tiene para ofrecer en turismo deportivo

Para la capital del país, el turismo deportivo forma parte de una estrategia que incluye la incorporación de nuevas competencias y obras de infraestructura. Entre los proyectos mencionados se encuentra la construcción de un nuevo autódromo y la posibilidad de recibir competencias como MotoGP y Fórmula 1.

La Ciudad también cuenta con eventos deportivos que forman parte de su calendario anual, entre ellos la Maratón de Buenos Aires, el ATP, el Abierto de Polo y distintas competencias de fútbol. A esta agenda se suma la infraestructura vinculada con los eventos, que incluye 18 estadios de fútbol.

Buenos Aires fue elegida, además, como Capital Mundial del Deporte 2027 y mantiene durante 15 años consecutivos el primer lugar en América dentro del ranking ICCA, que mide la realización y promoción de grandes eventos.