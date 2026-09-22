Tunuyán prepara su gran Picnic Estudiantil con Fer Palacio.

El domingo 27 de septiembre se realizará el Picnic Estudiantil en el Parque Lombardía, a la vera del río Tunuyán, con Fer Palacio como artista invitado. El predio abrirá a las 14 y la jornada finalizará a las 22.

El intendente Emir Andraos dio la noticia en exclusiva durante el stream de la Municipalidad. "Vamos a tener una fiesta reversionada, porque la vamos a hacer en la Lombardia para buscar otro sistema, otro escenario”, expresó. Luego confirmó que Fer Palacio se presentará junto a grupos locales.

La decisión de cambiar el formato responde también al contexto económico. La realidad del municipio valletano no es distinta a la de sus pares, sostener espectáculos con bandas de gran convocatoria como los que los estudiantes conocieron en otras ediciones supone hoy una dificultad. La apuesta de este año es concentrar la celebración en una jornada de picnic, sumar a un artista reconocido y abrir espacio a la música local, sin dejar de ofrecerles a los jóvenes un festejo pensado para ellos.

El intendente Emir Andraos dio la noticia en exclusiva durante el stream de la Municipalidad.

Andraos se refirió a ese esfuerzo al anunciar la contratación del DJ: explicó que la propuesta se organizó de acuerdo con las actuales condiciones económicas del municipio y su disponibilidad de ingresos. “Espero que lo disfruten mucho y que seamos muy felices”, dijo al dirigirse a los estudiantes.

Durante la tarde tocarán bandas y DJs de Tunuyán, mientras que la presentación de Fer Palacio será uno de los momentos centrales del encuentro. El line up completo, con los horarios de cada actuación, se dará a conocer a través de los canales oficiales de la Municipalidad.

La propuesta conservará el espíritu del picnic: se invita a los jóvenes a preparar sus mejores sándwiches, llevar algo rico y compartirlo con sus compañeros. También habrá food trucks, espacios de recreación y actividades deportivas para disfrutar del parque durante toda la tarde.

Los embajadores estudiantiles estarán presentes junto a los chicos y chicas de las escuelas. Después de participar en la apertura de la Semana Estudiantil y representar a sus instituciones en las distintas actividades, volverán a encontrarse en una jornada para celebrar entre compañeros.

El picnic forma parte de una agenda que comenzó el pasado viernes con cientos de estudiantes reunidos en el Polideportivo Municipal. Allí, las escuelas presentaron sus banderas, mascotas y embajadores, y el encendido de la antorcha marcó el inicio de los encuentros deportivos y las competencias culturales. El 27 de septiembre, esa energía se trasladará al Parque Lombardía.

El evento será transmitido en vivo por el stream de la Municipalidad de Tunuyán, para que quienes no puedan acercarse al parque también puedan seguir las presentaciones y los distintos momentos de la tarde.

La entrada será libre y gratuita desde las 14, y el cierre está previsto para las 22. Desde la organización se recuerda que está prohibido ingresar con bebidas alcohólicas. Las novedades y el line up de la jornada se publicarán en los canales oficiales de la Municipalidad.