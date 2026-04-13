True Crime Community: cómo ayudar a los adolescentes en momentos de violencia digital

Hace dos semanas, un hecho que conmocionó totalmente al país volvió a poner sobre la mesa la problemática de la salud mental en los adolescentes . Se trata del tiroteo que aconteció en el colegio Mariano Moreno, ubicado en San Cristobal, provincia de Santa Fe, y que fue protagonizado por un joven de 16 años.

“No fue un brote psicótico ni tiene que ver con el bullying”, aclaró en conferencia de prensa Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad, con respecto a las principales hipótesis que se habían barajado para explicar porqué el adolescente había decidido abrir fuego y terminar asesinando a un chico de 13 años.

Y es que las investigaciones revelaron un dato preocupante: el joven participaba de una comunidad digital en Discord conocida como True Crime Community (TCC) , en la cual se comparten, festejan e incluso emulan actos de violencia . El hito fundacional para la subcultura es la masacre de Columbine, ocurrida en 1999, donde dos estudiantes mataron a 12 compañeros y a un profesor y luego se suicidaron.

No obstante, el alcance de la TCC en el país no quedó en San Cristobal: la semana pasada trascendió el caso de otro adolescente de 15 años, quien amenazó a sus excompañeros del colegio Domingo Savio, ubicado en Aldo Bonzi, partido de La Matanza. En esos mensajes de WhatsApp, expresaba de manera explícita su intención de “matar a todos” y enviaba fotos de armas.

Gracias a los allanamientos realizados en el marco de la invetigación, se supo que el joven participaba activamente del foro. Asimismo, en la ya mencionada conferencia de prensa, la ministra Monteoliva advirtió que en los últimos dos años se detectaron al menos 15 conexiones similares en el país y que otras cuatro que están bajo análisis.

La necesidad adolescente de buscar otras referencias

¿Cómo puede un adolescente terminar participando en espacios de tanta violencia? "Los adolescentes están en un proceso muy particular y complejo. La adolescencia es un tiempo vital donde hay una construcción de la identidad, y los chicos necesariamente va a buscar otras referencias por fuera del entorno familiar", explicó Belén Rey, psicóloga especializada en adolescencia, en diálogo con MDZ.

Instagram-Adolescentes - Interna 3 Los chicos necesariamente va a buscar otras referencias por fuera del entorno familiar.

"Siempre estamos generalizando, pero se supone que, a lo largo de su vida, el adulto fue transitando y construyendo otros recursos para ir mediando, ir cuestionando aquello que puede salir mal, y tomando una cierta distancia también. El adolescente, en cambio, va a salir a buscar necesariamente estas identificaciones con sus pares y sus grupos, para preguntar cosas, para verse, para confrontar cuestiones que le están pasando", amplió la psicóloga.

Asimismo, la especialista destacó el actual contexto de auge digital y las dificultades que conlleva en la salud mental: "La virtualidad trajo la época de la inmediatez y la sobreestimulación y, al mismo tiempo, estamos observando un aumento de frustación y de esas formas de padecimientos en los adolescentes. ¿Cómo transito el dolor, cómo transito el malestar en una sociedad que la satisfacción es inmediata y la búsqueda de felicidad es, de alguna forma, el nuevo mandato? Ahí ciertamente no estamos acompañando a un pibe que está transitando situaciones que duelen, que cuestan y que llevan tiempo", razonó Rey.

Cómo ayudar a los adolescentes

En definitiva, el adolescente necesita salir a buscar a un otro para referenciarse. Frente a esto, el rol del adulto es fundamental: "Tiene que haber algo desde donde los adultos podamos generar lazos, sosten, donde estemos atentos, donde escuchemos, donde participemos en eso que ellos están haciendo. Hay que conocer, sin invadir, porque la construcción de la privacidad es fundamental, pero sí hay que saber en qué andan", dijo la psicóloga.

adolescentes celu El adolescente necesita salir a buscar a un otro para referenciarse. Shutterstock

¿Cómo saber que un adolescente necesita ayuda? "Cuando tal vez notamos cambios grandes o bruscos en el comportamiento que habitualmente ellos tienen, esa puede ser una pauta de alerta y de que algo está pasando. Cuando empiezan a no querer ir a las actividades que hacían, no querer ir a la escuela, no querer hablar con los amigos, no querer salir", detalló.

Por último, Rey destaca que los padres no crían solos: "Es siempre fundamental saber pedir ayuda, buscar una red de contención. A veces los adolescentes no quieren hablar con alguien de su entorno familiar, pero pegó re buena onda con un adulto de la escuela, entonces le charla y le puede decir si algo está pasando. O bien una ayuda profesional, por supuesto, si observamos pautas de alerta", concluyó.