Alertan que 8 de cada 10 adolescentes ya participan en apuestas online

El avance de las apuestas online entre adolescentes dejó de ser un fenómeno aislado para convertirse en una preocupación central. Bajo la consigna “el casino en el bolsillo”, el Consejo Publicitario Argentino impulsa una campaña de concientización junto a organizaciones sociales para visibilizar una problemática que crece de manera silenciosa.

Los datos reflejan la magnitud del fenómeno. Según un relevamiento de UNICEF, 8 de cada 10 adolescentes ya forman parte del ecosistema de apuestas digitales. En muchos casos, se trata de una práctica que ocurre fuera de la mirada adulta, ya sea en el aula o en la intimidad de un dormitorio, a través del celular.

El crecimiento no solo preocupa por su alcance, sino también por su intensidad. Entre quienes apuestan, el 37% lo hace con alta frecuencia o incluso a diario, un indicador que, según especialistas, marca el límite entre el entretenimiento ocasional y una conducta compulsiva difícil de controlar.

Desde el Observatorio Humanitario de Cruz Roja Argentina advierten que la curiosidad (89%) y el entretenimiento (84%) son las principales puertas de entrada al juego . Sin embargo, el incentivo que sostiene la práctica es la promesa de obtener dinero rápido, una expectativa presente en más de la mitad de los jóvenes (53%) y reforzada por promociones y bonos que reciben muchos usuarios.

El problema, advierten, es que ese “dinero fácil” tiene consecuencias concretas. Uno de los datos más alarmantes indica que 1 de cada 8 adolescentes ya contrajo deudas vinculadas a las apuestas online. “Como son numeritos en la billetera virtual, no sentís que estás gastando plata de verdad hasta que te queda el saldo en cero”, relató un joven en un testimonio recogido por la organización Chicos.net.

El impacto también se traslada al plano emocional. El 69% de los jóvenes reconoce haber experimentado ansiedad o malestar relacionado con el juego. En muchos casos, esa tensión se manifiesta en cambios de comportamiento. “Recuerdo estar en casa con amigos y uno comenzó a gritar de manera muy agresiva cuando perdió”, contó Agostina, de 16 años, en otro de los relatos relevados.

Publicidad digital

A este escenario se suma la fuerte presencia de publicidad digital. Ocho de cada diez adolescentes aseguran recibir promociones de apuestas a través de influencers o streamers, lo que potencia la exposición y normaliza la práctica. Incluso, pese a que el 79% reconoce el riesgo de adicción, la lógica de las plataformas y el marketing parecen imponerse.

Frente a este panorama, desde el Consejo Publicitario Argentino remarcaron la necesidad de una reacción colectiva. La campaña busca interpelar no solo a los jóvenes, sino también a familias, educadores y a la sociedad en su conjunto, con el objetivo de prevenir una problemática que, advierten, ya dejó de ser invisible.