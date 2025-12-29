Trillizas y trigemelas: cuál es la diferencia entre los dos extraños casos de embarazo

En Trelew se conoció la noticia del nacimiento de trigemelas idénticas, un fenómeno tan extraño que muchos no habían escuchado hablar de estos casos en su vida, pero si de trillizas , por lo que vale la pena señalar las diferencias entre este último término y el que engloba a las recién nacidas.

En primer lugar, los últimos registros de nacimientos de este tipo fueron las tres chubutenses nacidas en 2019, Uma, Briana y Luana en Comodoro Rivadavia, las tres bonaerenses Victoria, Julieta y Delfina nacidas en 2020 en Adrogué, y Ainara, Amira y Ámbar, del mismo año, nacidas en Salta.

Aunque en el uso coloquial no existe una diferencia, sí la hay en términos médicos y biológicos. El caso de los trillizos, por ejemplo, no trae aparejado ninguna definición de la gestación, sino que refiere solo al nacimiento de tres bebés en un mismo parto.

Esto quiere decir que los trillizos pueden ser todos distintos, dos iguales y uno distinto o los tres iguales, incógnita que se define en la concepción y a la cuál sí hacen referencia los distintos tipos de embarazos trigéminos, es decir los de los trigemelos.

Los trillizos son todos los embarazos de los que nacen tres hijos, sin tener en cuenta cómo fue la concepción de los mismos.

Los trigemelos son producto de embarazos trigéminos, los cuales se diferencian por lo que ocurre con el óvulo una vez que fue fecundado o la cantidad de fecundaciones que se dan en el mismo momento. De aquí nacen entonces tres términos:

Trigéminos dicigóticos (o tricigóticos): ocurre cuando tres óvulos distintos son fecundados por tres espermatozoides, alojando el útero tres embriones distintos. Estos son genéticamente distintos, como cualquier grupo de hermanos.

Trigéminos mixtos : este fenómeno se da cuando dos óvulos son fecundados y uno de ellos se divide en dos, dando por resultado a tres hermanos de los cuales dos son iguales (los nacidos del óvulo dividido) y otro es distinto.

Trigéminos monocigóticos: es el menos probable de todos, como el caso de las trigemelas de Chubut. En este tipo de embarazo, un espermatozoide fecunda a un óvulo y este se divide en tres, dando lugar a tres gemelos idénticos genéticamente.

El primer tipo mucho más probables tanto en condiciones naturales como en embarazos producto de una fertilización asistida o mediante tratamientos hormonales, ya que estos buscan una mayor efectividad de la fecundación. En cambio, las divisiones de óvulos que producen embarazos monocigóticos, son igual de improbables ya que son fruto de una división espontánea del óvulo ya fecundado.

trigemelas gob de salta El parto de las trigemelas salteñas nacidas en 2020.

En cuanto al sexo de los bebés, en los casos de óvulos y espermatozoides distintos, siendo el cigoto masculino el que define por el cromosoma X o Y, puede ser diverso el sexo de los niños del mismo embarazo, pero no es así cuando tienen origen monocigótico, ya que es un solo espermatozoide, X o Y, el que participa de la concepción.