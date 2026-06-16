Tras perder a un amigo por ELA, atraviesa Sudamérica corriendo 50 kilómetros por día

La amistad es una de las formas más puras y leales de vincularse con otra persona. Una relación desinteresada, basada en valores como la confianza, la lealtad, el respeto, la empatía y el compañerismo. Mike Humphreys , es un fiel reflejo de la amistad.

Mike es un atleta británico de 39 años que decidió emprender una ardua y admirable misión por sus amigos. La Esclerosis Lateral Amiotrófica ( ELA ) se llevó a uno de ellos, mientras otro transita actualmente la enfermedad. Por ambos, el hombre corre 50 kilómetros por día .

En esta oportunidad, el objetivo es recorrer toda la longitud de Sudamérica para generar conciencia sobre la enfermedad de la neurona motora y recaudar fondos destinados a financiar investigaciones en busca de un tratamiento.

El recorrido de Mike comenzó en Ushuaia y tiene como meta llegar hasta Colombia . Sin días de descanso y con más de 70 jornadas consecutivas corriendo, el atleta arribó este sábado a Mendoza y dialogó sobre su travesía con MDZ Radio.

"Mi amigo Craig fue diagnosticado con la enfermedad de la neurona motora en 2023 y le dieron solo de 3 a 5 años de vida. Tenía 35 años en ese momento, dos hijos y esposa. Esta enfermedad es devastadora y también se llevó a mi amigo Carl, quien perdió la vida a los 32 años", contó.

Impulsado por esas historias, Mike decidió empezar a correr. Su primera maratón fue en 2019 y, desde entonces, ha llevado adelante múltiples desafíos extremos: corrió 21 kilómetros en reversa sobre la arena de una playa, recorrió más de 1.600 kilómetros en una bicicleta infantil, completó el Maratón de París con botas de esquí y también corrió 30 maratones en 30 países distintos mientras vivía y viajaba en una van.

Mike Humphreys Gentileza Mike Humphreys

Entremedio, el atleta sufrió dolorosas lesiones, pero nunca dejó de correr. "Tenía el tobillo como el Diego y siguió. También corrió 15 kilómetros con una espina en el pie que no podíamos sacar", relató Juan Cruz López, argentino que asiste y acompaña a Mike en su travesía.

Cuando las piernas pesan, el atleta británico piensa en sus amigos: "Pienso en ellos y en todas las personas que transitan la enfermedad. Estoy desesperado por encontrar una cura, un tratamiento, y creo que está ahí afuera", precisó.

Recorrer Sudamérica para generar conciencia

El nuevo desafío - que ya transita - es recorrer Sudamérica. "Estoy corriendo 50 kilómetros por día, y no tengo días libres. No me tomó día off porque esta enfermedad no tiene día libre", explicó.

En total, el atleta completará más de 6.000 kilómetros dentro de aproximadamente 8 meses. El recorrido empezó en Ushuaia y el objetivo es terminar en Colombia. "Elegí Sudamérica porque es muy difícil para mí, por la altura"", comentó.

Dentro de los 77 días que lleva de travesía, ya atravesó toda la Patagonia con frío extremo, fuertes vientos y terrenos complejos. Como parte de su recorrido, el sábado pasado llegó a Mendoza, y ya visitó Tunuyán y Luján de Cuyo.

mike humphreys atleta en mdz radio (10) Mike corre 50 kilómetros por día, sin descanso. Alf Ponce Mercado / MDZ

"La Ruta 40 es difícil, tiene muchas partes de ripio" dijo entre risas. Por su parte, Juan Cruz contó que las zapatillas del atleta duran aproximadamente 3 - 4 días, ya que comienza a gastarse el talón y se empiezan a hacer agujeros. Él se encarga de arreglárselas para que Mike pueda seguir corriendo.

Mike y Juan Cruz se conocieron a través de un amigo en común que vive en Inglaterra y que, en un principio, iba a acompañar al atleta en la travesía. Sin embargo, no pudo hacerlo y Mike se puso en contacto con el argentino. Apenas tres días después ya estaban juntos para iniciar el recorrido. Desde entonces, Juan Cruz lo acompaña en una van, donde cumple tareas de asistencia y apoyo logístico.

Cómo sigue el recorrido

Luego de correr por Mendoza, continuarán hasta San Juan, y luego seguirán por la Ruta 40 hacia Catamarca, Salta y Jujuy. Cómo seguirá el camino hasta Colombia, será algo que definirán con el paso de los días. "El itinerario lo vamos viendo paso a paso", expresó Juan Cruz.

mike humphreys atleta en mdz radio (13)

Fanático del arroz con leche y dulce de leche, Mike confesó que lo que más le gusta de Argentina es la calidez de la gente. "Me sorprendió cómo todos se acercan. Todos me apoyan".

Para generar conciencia sobre la ELA y a su vez recaudar fondos para investigaciones que den con un tratamiento, Mike documenta su desafío en redes sociales.

"Nos encantaría que ustedes también nos acompañen y sigan esta aventura, porque cada persona que se suma ayuda a dar más visibilidad a esta causa y a apoyar esta misión tan importante", concluyó.