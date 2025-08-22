Tras las nevadas, Penitentes reabre con nuevas actividades: ¿qué se podrá hacer?

Los centros de esquí celebran la nieve acumulada los últimos días en zona cordillerana. Intensas nevadas se viven en Mendoza desde el miércoles, mientras los pronósticos indican que continuarán hasta la noche de este viernes.

Ante este panorama, Penitentes anunció su apertura para este fin de semana: sábado y viernes abrirá sus puertas con nuevas actividades . Hasta el momento, el parque de montaña únicamente ha funcionado con los servicios básicos de gastronomía, baños y playa de estacionamiento.

Pablo García , uno de los fundadores de Mapsa Group, la empresa que obtuvo la concesión de Penitentes por los próximos 20 años, confirmó a MDZ que en esta oportunidad el centro estará habilitado para trineos y además, en las próximas horas definirán si también permiten esquiar .

"Ha sido una temporada floja por el faltante de nieve. Con la apertura rápida pudimos tener los servicios básicos de gastronomía, baños, playa de estacionamiento, pero no la parte de recreativa. Este fin de semana estará abierto para trineos y hay posibilidades de poder esquiar en la parte de abajo", señaló.

Según explicó García, el tema del esquí está supeditado a lo que suceda durante la jornada, ya que deben analizar si la máquina puede pisar la nieve sin dañarla, es decir, sin levantar barro o piedras.

¿Hasta cuándo estará abierto?

Por lo pronto, Penitentes Park solo abrirá sábado 23 y domingo 24. Sin embargo, esto se evaluará a lo largo del fin de semana.

"Iremos evaluando si seguimos con la apertura. Muchos mendocinos se quedaron con ganas de visitarnos en el invierno o en las vacaciones. Se quedaron con ganas de divertirse en la nieve, por lo que vamos a apostar a los que quieran disfrutar este fin de semana", mencionó.

Penitentes Montaña Nieve Nevada Turismo Turistas (13).jpg Este fin de semana se podrán realizar actividades recreativas en Penitentes. Santiago Tagua/MDZ

Además, hizo referencia a los turistas, que si bien aclaró que "no hay muchos en Mendoza", esperan que algunos se acerquen hasta el parque de montaña. "Si vemos que el turismo se envalentona y cambia su rumbo a alta montaña, mantendremos la apertura", agregó.

¿Qué se realizará en Penitentes?

La concesión a Mapsa Group es por los próximos 20 años y tiene un ambicioso plan de inversiones. En esta temporada debían cumplir con los servicios básicos como baños, un drugstore en el edificio conocido como “La Cabaña”, servicio de atención médica y una pequeña sala de primeros auxilios.

Su plan de explotación contempla una transformación integral del centro de esquí y su uso durante todo el año. Entre las actividades y servicios propuestos se destacan: