Tras las lluvias, Mendoza tendrá un ascenso en la temperatura y Zonda en altura
Luego de las precipitaciones aisladas del lunes, este martes el cielo comienza a abrirse y las temperaturas suben levemente, con viento Zonda en precordillera y Malargüe, y nevadas en la cordillera.
Después de las precipitaciones aisladas que dejó el lunes, este martes 9 de junio Mendoza inicia el día con cielo cubierto pero sin pronóstico de lluvia, y la jornada irá mejorando de a poco hasta mostrar un cielo parcialmente nublado por la tarde.
El Servicio Meteorológico Nacional registró un cielo cubierto en la madrugada de este martes, con humedad del 94%, presión de 920 hPa, viento calmo y visibilidad de 15 km. Las probabilidades de precipitación son del 0%.
Las temperaturas se moverán entre una mínima de 7°C y una máxima de 14°C, con vientos de entre 7 y 12 km/h del sector sudeste.
El día arrancará mayormente nublado pero irá despejando hacia la tarde, cuando el cielo se vuelva parcialmente nublado. Se espera un leve ascenso de la temperatura respecto al lunes, con vientos variables a lo largo del día. En precordillera y Malargüe se registrará viento Zonda, mientras que en la cordillera continuarán las nevadas.
La mirada al miércoles
El miércoles 10 de junio llega con un perfil similar pero con una mejora más marcada en las temperaturas. El cielo se presentará parcialmente nublado con predominio de vientos del sur, máxima de 16°C y mínima de 6°C. Las probabilidades de lluvia se mantienen en 0%, aunque el viento irá ganando fuerza durante el día y para la noche superará los 20 km/h. En Malargüe continuará el viento Zonda y en cordillera seguirán las nevadas.