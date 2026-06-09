Tras las lluvias, Mendoza tendrá un ascenso en la temperatura y Zonda en altura

Luego de las precipitaciones aisladas del lunes, este martes el cielo comienza a abrirse y las temperaturas suben levemente, con viento Zonda en precordillera y Malargüe, y nevadas en la cordillera.

Mendoza transita la salida de un episodio lluvioso invernal con cielos que mejoran y temperaturas en recuperación hacia la mitad de la semana.

Después de las precipitaciones aisladas que dejó el lunes, este martes 9 de junio Mendoza inicia el día con cielo cubierto pero sin pronóstico de lluvia, y la jornada irá mejorando de a poco hasta mostrar un cielo parcialmente nublado por la tarde.

El Servicio Meteorológico Nacional registró un cielo cubierto en la madrugada de este martes, con humedad del 94%, presión de 920 hPa, viento calmo y visibilidad de 15 km. Las probabilidades de precipitación son del 0%.

Las temperaturas se moverán entre una mínima de 7°C y una máxima de 14°C, con vientos de entre 7 y 12 km/h del sector sudeste.

El día arrancará mayormente nublado pero irá despejando hacia la tarde, cuando el cielo se vuelva parcialmente nublado. Se espera un leve ascenso de la temperatura respecto al lunes, con vientos variables a lo largo del día. En precordillera y Malargüe se registrará viento Zonda, mientras que en la cordillera continuarán las nevadas.