Tras falta de agua en plena temporada, se normalizó el suministro en una ciudad turística

Villa Carlos Paz atravesó en las últimas horas una grave crisis hídricas, justo en pleno pico de la temporada de verano . La creciente del río San Antonio del pasado jueves provocó el taponamiento de la captación de agua en la planta potabilizadora de Cuesta Blanca , dejando a amplios sectores de la ciudad y la zona sur de Punilla sin suministro.

La situación era paradójica: el lago San Roque se encuentra a tope, incluso por encima del vertedero, pero miles de vecinos, turistas y comerciantes no tienen agua en sus canillas. Desde la Subsecretaría de Agua y Saneamiento del municipio de Carlos Paz confirmaron que los sedimentos, troncos y materiales arrastrados por la creciente obstruyeron los conductos que alimentan la planta potabilizadora.

Afortunadamente, en el mediodía de este sábado, desde el municipio llegó la buena noticia: los trabajos concluyeron, y el suministro del agua comenzará a normalizarse en las próximas 48 horas.

El impacto se siente en toda la ciudad: aún hay barrios sin servicio, otros con muy baja presión y sectores donde el agua llega con alto grado de turbiedad, incluso en zonas céntricas. Comercios gastronómicos debieron recurrir a camiones cisterna para poder seguir funcionando y algunos directamente cerraron sus puertas.

Es el caso de la sucursal de McDonald’s de Carlos Paz que permaneció cerrado el viernes por falta total de agua pero logró su apertura este sábado. Esa imagen se repitió en comercios chicos, peluquerías y lavaderos en uno de los fines de semana más fuerte de enero.

Ante la emergencia, el municipio y los Bomberos Voluntarios desplegaron camiones cisterna de manera gratuita, priorizando geriátricos, comercios esenciales y casos urgentes.

Desde la Municipalidad de Villa Carlos Paz, se difundió en el mediodía de este sábado un comunicado que señala:

"El Municipio informa que ya finalizaron los trabajos en el sector de captación de la Planta de Cuesta Blanca, que había quedado 100% obstruido debido a las atípicas crecientes que ingresaron con extremos niveles de sedimentos (arena, barros, piedras) impactando y anulando totalmente el funcionamiento de las tomas de captación del Servicio de Agua Potable de Villa Carlos Paz.

Gracias al importante trabajo de los equipos del Municipio con colaboración de Bomberos, conformado por personal profesional y especializado se logró en corto plazo la desobstrucción de la toma y ya está ingresando agua con normalidad a la planta de Cuesta blanca. El servicio se restablecerá en las próximas 48 horas.

Se solicita a los vecinos seguir cuidando las reservas de sus domicilios y hacer un uso responsable y racional del recurso.

Consultas por Whatsapp al Cel. 3541528314 de 7 a 21 hs (solo mensajes), al 147 de 7 a 21 hs (teléfono fijo) o al Tel. 436304 las 24 hs (teléfono fijo)".

Cabe destacar que el problema no afectó solo a Villa Carlos Paz. La captación de Cuesta Blanca abastece a varias localidades del sur de Punilla, como San Antonio de Arredondo, donde se reportan baja presión y restricciones.