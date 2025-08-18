Tras el fin de semana largo se viene una "sequía" de feriados: por qué hay que esperar hasta fin de año

Tras el fin de semana largo de agosto, el calendario no ofrecerá nuevos descansos hasta fines de noviembre. Septiembre y octubre tendrán fechas conmemorativas, pero no impactarán en los días laborales.

El último fin de semana largo de agosto ya quedó atrás y ahora el calendario marca una pausa extensa antes de volver a ofrecer jornadas de descanso. Aunque en los próximos meses hay fechas conmemorativas, ninguna de ellas impactará en los días laborales de la mayoría de los trabajadores. Por eso, la expectativa por el próximo feriado con fin de semana largo se extiende hasta noviembre.

Cuándo será el próximo feriado En septiembre aparecen dos celebraciones tradicionales: el Día del Maestro, el 11, y el Día del Estudiante, el 21. Sin embargo, ninguna de ellas se encuentra incluida en el calendario de feriados nacionales. Esto significa que solo afectan de manera directa a docentes, alumnos y a la actividad escolar, pero para el resto de los trabajadores y sectores productivos se trata de días laborales comunes.

En octubre sí está contemplado un feriado de alcance nacional: el Día de la Raza. Este año, la fecha se celebrará el domingo 12. Si bien la normativa permite que, en caso de caer en domingo, pueda trasladarse al lunes siguiente, el Gobierno no tomó esa decisión. De haberse concretado, podría haberse configurado un fin de semana largo, pero finalmente se mantuvo sin cambios y octubre no tendrá pausas en la rutina laboral.

feriados segunda parte del año Septiembre y octubre tendrán celebraciones, pero no configurarán feriados nacionales. Calendario Oficial La espera llegará a su fin recién en noviembre. El Día de la Soberanía Nacional, previsto originalmente para el jueves 20, fue trasladado al lunes 24. Además, el viernes 21 se declaró como día no laborable con fines turísticos, lo que dará como resultado un fin de semana extra largo de cuatro jornadas, desde el viernes 21 hasta el lunes 24. Será la próxima gran oportunidad para programar viajes, escapadas o simplemente descansar.