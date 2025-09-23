Tras el bono que anunció el Gobierno, los profesionales del Hospital Garrahan iniciaron un nuevo paro

El personal del Hospital Garrahan inició este martes un nuevo paro de 48 horas en reclamo de mejoras salariales y la plena implementación de la ley de Emergencia en Pediatría, pese al anuncio del Consejo de Administración sobre un bono extraordinario destinado al personal médico y administrativo.

La medida fue confirmada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan , asegurando que forma parte del plan de lucha iniciado semanas atrás.

“El Consejo de Administración y el ministro Lugones hicieron un anuncio: aumentan $450 mil y $ 50 mil pesos respectivamente con Recursos Propios al personal asistencial y no-asistencial. Teníamos razón: plata había para los trabajadores. Pero no es SUFICIENTE y tampoco estamos de acuerdo con diferenciar entre trabajadores. Vamos por más plata de los Recursos Propios que son NUESTROS”, manifestaron desde el gremio del Garrahan al ratificar la realización de la medida de fuerza este martes.

Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan anunciaron un nuevo paro a lo largo de dos jornadas.

“Y que anoten en el gobierno nacional: ratificamos las medidas de fuerza del 23 y 24 de septiembre y vamos por una potente acción masiva al Senado el 2/10 para asegurar la Emergencia en Salud Pediátrica y su inmediata y real aplicación, sin maniobras ni demoras”, sentenciaron.

Por su parte, el secretario general del gremio, Alejandro Lipcovich, consideró que la asignación del bono representa una primera conquista, pero aclaró que no soluciona el problema de fondo. Según el dirigente, se trata de un avance producto de la movilización, no del diálogo institucional.

De cuánto será el bono para el personal del Hospital Garrahan

El bono, anunciado el lunes por la tarde, alcanzará los 450.000 pesos para el personal asistencial -médicos, enfermeros, bioquímicos, farmacéuticos, radiólogos, ecógrafos, nutricionistas, kinesiólogos y otros profesionales-, y 350.000 pesos para el personal administrativo.

El Consejo de Administración explicó que la decisión busca priorizar a quienes sostienen el funcionamiento diario del hospital en un contexto de inflación y deterioro del poder adquisitivo. La medida también fue respaldada por el ministro de Salud, Mario Lugones, quien afirmó en redes sociales que la mejora es resultado de una gestión eficiente, y que los recursos estaban en el hospital, pero “mal distribuidos”.