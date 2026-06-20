Tras años sin funcionar, volvió un histórico tren que brinda servicios gratuitos por todo el país

Tras años de abandono, volvió un tren histórico que recorre todo el país y ofrece servicios gratuitos . Se trata del Tren 25 de Mayo, que fue puesto en valor para funcionar como unidad móvil que acerca atención sanitaria y gestión de trámites a comunidades alejadas de centros urbanos.

La restauración estuvo a cargo del Ministerio de Capital Humano, que ordenó acondicionar once coches con consultorios, oficinas administrativas y espacios pedagógicos. Además, se realizaron mejoras técnicas y se incorporó equipamiento médico para que la formación funcione como un centro itinerante de prestaciones públicas en zonas rurales y periurbanas.

El operativo inició el 1 de junio en la provincia de Chaco con el siguiente recorrido:

Según indica el programa, el Tren permanecerá en esos puntos hasta el 3 de julio.

Los once vagones fueron reacondicionados para ofrecer atención médica, servicios sociales y propuestas educativas en localidades alejadas de los grandes centros urbanos. Entre las prestaciones disponibles hay consultorios clínicos, atención odontológica, estudios por imágenes y espacios destinados a actividades culturales y comunitarias.

La formación cuenta con un vagón sanitario equipado con mamógrafo y equipo de rayos X, además de dos consultorios odontológicos. También dispone de áreas para orientación social, talleres y acciones de promoción de la salud.

Cada operativo es llevado adelante por equipos interdisciplinarios integrados por médicos, enfermeros, odontólogos, trabajadores sociales, psicólogos y otros profesionales. El objetivo es acercar servicios esenciales a poblaciones con dificultades de acceso y coordinar, cuando sea necesario, derivaciones con los sistemas de salud provinciales y municipales.

Por se reanudó el servicio del Tren 25 de Mayo

Antes de volver a las vías, el Tren 25 de Mayo permaneció durante años fuera de servicio en los talleres ferroviarios de Tafí Viejo, en Tucumán. Su recuperación formó parte de un proyecto orientado a rescatar material ferroviario histórico y adaptarlo a nuevas funciones vinculadas con la atención social y sanitaria.

Desde el Gobierno sostienen que la iniciativa busca ampliar el acceso a prestaciones básicas en zonas postergadas y reforzar la presencia estatal en territorios alejados. Además, señalaron que el modelo podría extenderse a otras provincias si los resultados de esta experiencia son positivos.