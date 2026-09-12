Tránsito complicado en alta montaña: cortes, hielo en la calzada y una larga fila de vehículos

Las autoridades habilitaron el tránsito en el tramo comprendido entre Potrerillos y Uspallata. El paso a Chile aplazó su apertura.

Una larga fila de vehículos espera por la reanudación del tránsito desde Potrerillos hacia Uspallata.

En una jornada marcada por la inestabilidad meteorológica, las autoridades de alta montaña informaron que se habilita el tránsito en el tramo de la Ruta 7 que conecta Uspallata y Potrerillos, localidad en donde cientos de vehículos aguardan para poder avanzar. El tramo que une Uspallata con Las Cuevas se encuentra habilitado, siempre con suma precaución.

Una larga fila de vehículos espera por la reanudación del tránsito desde Potrerillos hacia Uspallata. Osvaldo Valle Cientos de autos esperan por la reanudación del tránsito. Osvaldo Valle Durante la noche del viernes, la circulación por la Ruta 7 quedó interrumpida luego de que las autoridades evaluaran las condiciones climáticas que se registraban en el corredor cordillerano. Cerca de las 9 de la mañana, las autoridades realizaron un nuevo corte en la circulación debido a la formación de hielo en la calzada. El paso a Chile, por su parte, aplazó su horario de apertura.

Ruta 7 habilitada a partir de Potrerillos A su vez, desde alta montaña explicaron que el tramo que conecta Uspallata con la boca del Túnel Internacional se encuentra habilitado para circular, solicitando extrema precaución a los conductores, portación de cadenas obligatoria y luces bajas encendidas durante todo el circuito. Además, se informa sobre un siniestro vial entre un camión y un vehículo menor entre los kilómetros 1.120 y 1.121.

Así se encuentra la Ruta 7 a la altura de Polvaredas Bomberos Voluntarios de Montaña Uspallata. El estado de las rutas en Mendoza Según el último informe de las rutas en Mendoza, la RP 89 Potrerillos se encuentra habilitada con precaución todos los caminos de villas de montaña para todo tipo de vehículos luego de que Vialidad Mendoza despejara los caminos. A su vez, la RP 94 Manzano Histórico se encuentra habilitada con precaución para todo tipo de vehículos. Además, la RP 222 mantiene el uso obligatorio de cadenas hacia Las Leñas.

Por otro lado, se encuentran en estado intransitable la RP 89 en tramo La Carrera; la RP 86, tramo Los Cerrillos; RP 52, de Villavicencio a Uspallata; RP 220 en El Sosneado; y la RN 143 Pareditas - San Rafael.