Tragedia en Guaymallén: un perro murió electrocutado en una plaza

Luciana, vecina de Guaymallén, relató en MDZ Radio el trágico hecho que ocurrió la semana pasada. Su perro falleció al tocar un charco electrificado, un incidente que también puso en riesgo a su pareja y donde la respuesta institucional fue, según su testimonio, deficiente.

Escuchá la entrevista completa en MDZ Radio: 26-11-2025 - DT - LUCIANA - DUEÑA DEL PERRO En la madrugada del jueves pasado, un hecho trágico le costó la vida a la mascota de una familia del departamento. Luciana, vecina de Guaymallén, narró los pormenores del incidente explicando que su perro murió electrocutado en una plazoleta. “Fue a la una de la mañana. Los llevamos a pasear (…) y siempre estaba lleno de agua”, relató. “Él iba, corría, estaba lo más feliz (…) pasó por al lado del poste, pegó un grito y al momento se quedó durito y se cayó”.

La situación se tornó más peligrosa cuando los dueños intentaron auxiliar al animal. “Nos metimos al agua y mi pareja empezó a sentir un cosquilleo en las piernas”, detalló Luciana. “Él me hizo salir (…) él intentó agarrarle la patita al perro y le dio corriente. Y él lo soltó y (…) le empezó a dar corriente al pie”. Inmediatamente, “llamaron al 911”. Si bien pasó un móvil policial, no fue el que ella había solicitado. La policía, según su relato, les indicó que “iban a avisar cuando (…) fueran a cortar la luz”, ya que “dejaron los cables todos pelados”.

El procedimiento posterior generó más frustración en la familia. Aunque un inspector municipal tomó datos de su madre, Luciana aseguró que desde el municipio “nadie se ha acercado”. Sobre la causa de la electrificación, comentó: “Supuestamente habían querido robar los cables, la cual no había cables (…) no había nada”. Además, destacó el peligro latente: “Los niños juegan habitualmente ahí. Ese día (…) los niños estaban jugando en el día. Y si hubiera estado conmigo, se hubieran quedado los niños ahí pegados”.