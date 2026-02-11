Trabajo en Mendoza: Flybondi busca maleteros para su base local

Flybondi tiene una nueva oferta de trabajo en Mendoza para cubrir puestos de maleteros, con jornada completa y beneficios exclusivos para sus empleados.

Flybondi abrió una convocatoria de trabajo para incorporar maleteros en Mendoza. Foto: NA / Archivo

El mercado laboral en Mendoza suma una nueva oportunidad de trabajo en el sector aerocomercial. La aerolínea Flybondi abrió una búsqueda para incorporar maleteros en su base local, con modalidad presencial y jornada completa.

La convocatoria está dirigida a personas con secundario completo que residan en Mendoza y cuenten con disponibilidad full time para trabajar con horarios rotativos. La empresa informó que el puesto forma parte del equipo operativo en el aeropuerto.

Qué tareas implica el trabajo Entre las principales responsabilidades del puesto se encuentran el cuidado de las cargas y equipajes embarcados y desembarcados, asegurando que no sufran daños durante el manipuleo ni por las condiciones climáticas. Además, deberán realizar la conciliación en la entrega de equipajes junto al sector de tráfico.

Como requisito excluyente se solicita contar con estudios secundarios completos. En tanto, tener licencia de operador de servicio de rampa, señalero o supervisor no es obligatorio, aunque se considera un plus. También se valoran competencias como compromiso con la seguridad, cumplimiento de tiempos, trabajo en equipo, dinamismo y apego a normas y procedimientos.

flybondi aviones volando (3) Las tareas incluyen cuidado y conciliación de equipajes en el aeropuerto. Alf Ponce Mercado / MDZ Beneficios y condiciones Flybondi ofrece beneficios que incluyen pasajes ilimitados para el empleado, su grupo familiar primario y acompañantes, cobertura médica prepaga, licencias extendidas y descuentos en instituciones educativas. La compañía destaca que promueve un entorno laboral inclusivo y diverso.