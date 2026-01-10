Trabajar para no mendigar: la historia de Antonio y la frontera invisible de la ley

A los 85 años cuida autos de noche para pagar medicamentos. Su historia expone cómo la necesidad puede empujar a los jubilados fuera de la ley.

A los 85 años, Antonio no pidió ayuda. No levantó un cartel ni estiró la mano. Eligió trabajar. Y en esa decisión, silenciosa y persistente, quedó parado en una zona incómoda: realiza una actividad prohibida para poder pagar sus medicamentos.

Cada noche cuida autos en el centro de Mendoza, acompañado por su esposa Juana, de 80 años. No lo hace por vocación ni por desafío. Lo hace porque la jubilación mínima no alcanza y porque la salud, incluso con obra social, se volvió un gasto difícil de sostener. Trabajan juntos porque quedarse en casa ya no es una opción.

La ley no ve biografías Cuidar autos en la vía pública está prohibido. La regla es clara. Pero la regla no pregunta. Antonio no llegó a la informalidad por elección. No construyó una identidad en la calle. No disputa territorio. No impone condiciones. Llegó ahí porque los números no cierran y porque hay remedios que no se pueden dejar de tomar. La ley no ve biografías ni trayectorias. No pregunta cómo se llegó hasta ahí. Solo clasifica conductas.

Cuidar autos en la vía pública está prohibido. Archivo. No es lo mismo sobrevivir que delinquir No es lo mismo un jubilado que cuida autos de manera excepcional para completar ingresos que la práctica de los "trapitos " tal como opera en muchas ciudades. Allí no hay ayuda voluntaria ni cuidado real, sino una lógica delictiva basada en la ocupación del espacio público, el cobro implícito y, con frecuencia, la amenaza o la violencia frente a quien se niega a pagar. La situación de un hombre de 85 años que no exige dinero no intimida y no disputa el espacio responde a otra lógica: la de la necesidad. Colocar ambas conductas bajo la misma categoría legal no las vuelve comparables. Borra una frontera esencial.

La dignidad como problema del sistema Antonio podría pedir. Tiene familia. Pero no quiere depender. Prefiere exponerse al frío nocturno antes que mendigar. Esa decisión habla menos de heroísmo y más de un sistema que falla donde más debería proteger. Cuando una persona mayor trabaja de noche para no pedir, el problema no es la actividad. El problema es todo lo que falló antes.