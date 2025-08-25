Tormenta de Santa Rosa: cuándo llegan las lluvias a Buenos Aires

Según el Servicio Meteorológico Nacional, el inicio de semana contará con condiciones casi primaverales. Cuándo llega la tormenta de Santa Rosa al AMBA.

El 30 de agosto es el día de Santa Rosa de Lima, normalmente acompañado de tormentas, y los habitantes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) comienzan a preguntar cuándo llegarán las lluvias a esta zona.

Esto se debe a la leyenda que tiene como protagonista a Isabel Flores de Oliva, más conocida como Santa Rosa de Lima, la primera santa de América Latina.

Una fuerte tormenta azotó Lima y evitó que piratas atacaran la ciudad, la cual habría sido un milagro producto de la fe de Santa Rosa. Es por esto que, en el lapso del 25 de agosto al 4 de septiembre, se espera la llegada de la tormenta de Santa Rosa y las lluvias más fuertes de cada año.

El pronostico para esta semana Según lo que informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el inicio de semana contará con condiciones casi primaverales: tanto para el lunes, martes y miércoles se espera tiempo agradable, soleado y con temperaturas que llegan hasta los 20°. Las mínimas serán entre 12° y 13°.

Con respecto al jueves y viernes, si bien se mantendrá la temperatura máxima, el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura mínima será de 11°.