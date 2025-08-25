El prestigioso premio que recibió Margarita Barrientos por su trabajo de ayuda humanitaria

Rotary Internacional distinguió a Margarita Barrientos con uno de sus máximos galardones por su trayectoria solidaria.

Margarita Barrientos fue reconocida como una de las "100 mujeres más inspiradoras del año".

En el marco de la celebración del Día del Rotario, Margarita Barrientos fue distinguida con el Premio a la Excelencia en el Servicio Humanitario que otorga Rotary Internacional, una de las principales distinciones de la organización a nivel global, por su aporte humanitario a la sociedad.

La entrega del premio tuvo lugar este fin de semana en el Distrito 4895, que incluye la ciudad de Buenos Aires y zonas adyacentes. El acto contó con la presencia de la gobernadora del distrito, Susana Espósito, y la ex gobernadora Judith Figueroa, así como de importantes socios rotarios, dirigentes distritales y autoridades de organizaciones sociales.

El galardón reconoce trayectorias destacadas de compromiso social y voluntariado, y es otorgado anualmente a un máximo de 100 personas entre más de 1,2 millones de miembros y millones de voluntarios vinculados a Rotary en todo el mundo. Entre esos millones, Margarita Barrientos fue reconocida luego de que la exgobernadora, Judith Figueroa, presentara su postulación durante el ciclo 2023–2024.

Al recibir dicha distinción, Barrientos se mostró agradecida y destacó el acompañamiento permanente de la organización: "Agradezco este reconocimiento en especial porque me lo otorga Rotary, que siempre me acompaña". En ese contexto, recordó su incorporación como socia honoraria del Rotary Club La Veleta de Caballito, desde donde ha recibido apoyo en actividades comunitarias.

El trabajo humanitario de Margarita Barrientos El comedor Los Piletones fue fundado por Barrientos en 1996 en el barrio Villa Soldati, ciudad de Buenos Aires, y se consolidó como un centro de asistencia alimentaria para familias en situación de vulnerabilidad. Con el paso del tiempo, el proyecto incorporó servicios educativos, de salud, formación laboral y acompañamiento a niños y adultos mayores.