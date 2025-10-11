Todo lo que tenés que saber del inicio de la inscripción para el primer año de Secundario

La Dirección General de Escuelas (DGE) publica el calendario completo y la documentación necesaria para asegurar las vacantes del ciclo lectivo 2026.

La Dirección General de Escuelas (DGE) oficializó el cronograma y los requisitos para la inscripción a primer año del Nivel Secundario, correspondiente al ciclo lectivo 2026. Este proceso garantiza a todo egresado de séptimo grado de primaria una vacante para la continuidad de su trayectoria escolar obligatoria.

El proceso de asignación de bancos se organiza mediante cuatro instancias. La DGE priorizará, en este orden: discapacidad, hermanos o hermanas en la institución, cercanía al domicilio o la escuela, y abanderados.

Documentación Obligatoria DNI del estudiante.

Partida de nacimiento.

Informe de trayectoria.

Informe de articulación.

Certificado de discapacidad (solo si corresponde).

Instancias de Inscripción y asignación de banco

1. Primera Instancia - Octubre (presencial)

13 al 17 de octubre: estudiantes con discapacidad y hermanos.

20 al 24 de octubre: por cercanía, hijos de docentes, edificios compartidos o escuelas artísticas vocacionales.

27 al 30 de octubre: abanderados y escoltas titulares.

3 y 4 de noviembre: publicación de listados con banco asignado.

2. Segunda Instancia - Noviembre (virtual por GEI PAD)

5 al 7 de noviembre: las familias seleccionan de 3 a 5 escuelas.

14 de noviembre: corrida informática de asignación.

17 de noviembre: publicación de resultados.

18 al 20 de noviembre: confirmación presencial obligatoria en la escuela asignada.

3. Tercera Instancia - Noviembre (presencial en supervisión)